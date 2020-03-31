Fed估美失業率飆32.1% 遠超1930經濟大蕭條

美國聖路易聯邦準備銀行 (St Louis Federal Reserve Bank) 分析師週一 (30 日) 預估，今年 6 月底，武漢肺炎疫情可能導致美國失業人口高達 4700 萬人，遠遠超越 1930 年代美國經濟大蕭條的歷史高位。

聖路易聯邦準備銀行分析師 Miguel Faria-e-Castro 預估，美國可能在 2020 年第二季達到 32.1% 的失業率，超越時值 1930 年代美國經濟大蕭條的歷史高位 (24.9%)。

疫情引爆的高失業風險主要集中在銷售、製造、食品和服務業等領域的工作者，失業人口預估達 6680 萬人，理髮造型師、空服員和餐飲業人員需要高強度接觸人群的工作，約出現 2730 萬人失業。

Faria-e-Castro 說：「以過往歷史水平來看，這個數字非常龐大，但這是一次非常獨特的衝擊，與過去百年來美國經濟所經歷的其他衝擊不同。」

截至 3 月 21 日當週，首次申請失業救濟金的人數創歷史紀錄 (330 萬人)，經濟學家預計，本週還將有 265 萬人加入失業行列。週五公布的 3 月非農就業數據預料將僅減少 5.6 萬人，主要受到美國政府實施社會疏遠政策之前的抽樣調查，將出現數據失真的現象。

Fed 聖路易分行總裁布拉德 (James Bullard) 上週受訪說：「失業人數將是空前的，但不要氣餒。這是一個特殊的季度，一旦病毒消失，如果我們處理得當，保持一切完好，那麼每個人都會回去工作，一切都會好起來的。」