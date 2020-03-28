〈分析〉去全球化已成定局 疫情下美中冷戰反而升溫

在美中貿易戰之後，武漢肺炎 (COVID-19) 疫情在中國及全球的大流行，進一步衝擊全球化的發展。知名總經調研機構 BCA Research 認為，疫情加快全球化倒退的腳步，如今去全球化已經成為定局。

BCA 主張，雖然各國以激烈的貨幣、財政政策，力圖減輕疫情對經濟帶來的衝擊，但是在這些政策真正發揮效果之前，金融市場依舊將面臨不穩定與拋售，是投資者必須留意的進展。

直升機撒錢無用武之地

BCA Research 指出，儘管全球各國政府推出大規模貨幣及財政政策，但金融大崩潰依然持續。原因其實很直觀，即使用「直升機撒錢」，將現金塞到每個人手上，但在社交隔離情況下，許多產業仍無法受惠。

因而，刺激對於彌補經濟崩潰造成的損失，雖然仍是必不可少的，但並不能增加經濟衰退的深度和持續時間，或企業盈利前景的確定性。

撒錢救不了消費 (圖：BCA)

能夠在短期內提供關鍵信號的是政府的公共衛生政策，而不是財政或貨幣政策。

相較於中國式集權，民主國家的典型特徵是在戰爭或其他危機中緩慢動員。由於疫情在義大利爆發，帶來 G7 國家的危機感，進而迫使他們像德拉吉一樣，喊出「不惜一切代價」的口號，採取積極行動。

報告認為，在金融市場確認當前措施行之有效之前，市場仍然很容易受到恐慌和拋售的影響。為了使金融市場持久地恢復信心，政府必須證明他們可以控制疫情。

財政大爆發

如果在疫情爆發前，全球央行及政府對過度寬鬆還心存疑慮，目前，隨著大流行和大規模刺激措施的到來，「財政政策轉向」也已經到來。

各國狂推刺激政策 (圖：BCA)

美國川普政府使出最極端的「直升機撒錢」手段，英國保守黨改變了財政路線，少見發布赤字預算。現在，德國和歐盟正加入財政寬鬆政策的行列，預計一些寬鬆措施，即使在疫情過後，仍會產生持久影響。

除了增加支出，德國還對發行緊急「大流行債券」和「歐元債券」的想法表示了更多支持， 這為歐洲貨幣聯盟提供了新的融資來源。

BCA Research 指出，整體說來，現在整個西方都在通過超溫和的財政政策，來支援超溫和的貨幣政策，現在歐洲已經加入其中。歐洲仍然面臨著巨大的挑戰，但是目前的財政政策屬於順風而不是逆風。

美國與中國： 冷戰又起

疫情籠罩下，中美緊張局勢正在升溫，並可能成為另一場危機事件的根源，加劇了全球金融市場的避險情緒。

報告指出，潛在的戰略衝突從未消失，根源在於中國相對於美國而言不斷增強的地緣政治實力。

人民幣兌美元變化 (圖：BCA)

去年秋天達成的「第一階段」貿易協定顯然是一個短期且敷衍性質的協議，投資者現在必須認真考慮第一階段貿易協定將會流產的可能性。顯而易見的是，由於全球大流行，中美雙方的競爭正在加劇，而非加強合作。

因此，中美貿易衝突只是暫時中止。經濟崩潰消除了發生衝突的主要限制，而美國大選則處於懸而未決的狀態。

投資影響

BCA Research 認為，首先，病毒將加劇去全球化進程。短期內美元將保持堅挺，現在做多大宗商品、新興市場貨幣和風險資產還為時過早，但至少做空新興市場股票的交易已可獲利了結。

其次值得注意的是，盎格魯撒克遜主導的國家正在從放任自由主義，轉向國家干預主義，政府在經濟中扮演更積極的角色。

BCA Research 認為，去全球化疊加民主主義最終會導致通貨膨脹。因此，他們建議長期投資者做多 TIPS / 做空同等期限的名義國債。

第三，德國、歐盟和歐洲央行正在採取重大措施，此舉有望加強歐洲一體化。可以選擇策略性做多德國消費品 / 做空出口商，這一建議在疫情得到控制後將會受益。

第四，中國不會成為大流行的贏家。其正遭受著現代記憶的第一次衰退，並受到內部和外部經濟挑戰的雙重困擾。由於缺乏對全球標準的融入，也成為全球負面關注的焦點。