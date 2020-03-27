2兆美元還沒砸就大漲？小摩：美股此波大漲靠2大驅動力

美國參院通過 2 兆美元財政刺激法案，已刺激美股本週交出兩位數的亮麗漲幅，但摩根大通策略師認為，這漲勢基本上不是由經濟和政治基本面驅動的。

摩根大通全球市場策略師 Nikolaos Panigirtzoglou 表示，「這波反彈的最初階段是由空頭回補和投資組合重新平衡所驅動。」

他認為，股市若要從武漢肺炎疫情重創中恢復過來，首先必須由市場參與者不顧經濟前景如何地買進股市來驅動。

市場驅動力：空頭回補和投資組合重新平衡

養老基金和所謂的平衡型共同基金必須開始重新調整其投資組合至偏好股票，因為先前的股市拋售和公債飆漲已使其持股價值低於其債券倉位。大宗商品交易顧問和多空股票對沖基金也必須回補其股票的空頭部位。

Panigirtzoglou 表示，「最近幾週，投資界和幾類投資者的持股倉位都非常低。」

養老基金在重新平衡資產的時候有更大的裁量權，且可以等待長達 6 個月之久，也可早一些行動。平衡後的共同基金如所謂的 60/40 基金，會將資產的 60％分配給股票，將 40％的資產分配給債券，往往每個月或兩個月重新平衡一次。

Panigirtzoglou 認為，這種重新平衡的動能可能在未來幾週或幾月間驅動多達 8000 億至 9000 億美元的資金流入，投資者會拋售膨脹的債券，再將資金轉換為股票。

FactSet 數據顯示，本週迄今 S&P 500 上漲 12%、道指漲幅 15.6%，但這兩大股指今年累計跌幅仍超過 20% 。

今年股市又踏入深淵，有利拉低公債殖利率，因為投資者轉向避險。10 年期公債殖利率週四在 0.80%，約較 2020 年初時低了 110 個基點。

多空股票對沖基金和對風險敏感的投資者，例如大宗商品交易顧問，也一直在買進股票以彌補空頭倉位。

一些人需要搶購股票，因為他們趁近期股市不斷拋售的走勢槓桿做空。Panigirtzoglou 估計，做空倉位約莫 4500 億美元，這一旦回補也代表著股市大漲的額外彈藥。

有恐慌指數之稱的 Cboe 波動率指數在 3 月 17 日突破 2008 年的歷史最高點時，許多所謂的風險平價基金被迫開始平倉，因為他們的設計是在波動加劇時，縮小投資倉位規模。

潛在第三驅動力

除了這些市場活動的技術驅動因素外，長期投資者可能會更留意第三個廣泛被引述的因素，因為這個因素可望釋出股市更持久的第二波漲勢。

Panigirtzoglou 估計，如果資金經理人看到武漢肺炎疫情趨於穩定，全球經濟復甦前景在望，投資者可能會在今年年底之前將 3.3 兆美元資金灌入股市，其中包括 8000 億美元至 9000 億美元重新平衡的資金流入。

換句話說，若疫情隨時間漸漸穩定，加上美政府 2 兆美元紓困資金挹注至經濟體後，帶動的經濟復甦前景將開創新一波漲勢。