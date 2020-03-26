無上限量化寬鬆奏效? 貝萊德投資長：美股可能已經觸底

美政府與參議院達成了逾 2 兆美元的經濟刺激計畫，激勵美股在昨日 (25 日) 反彈。貝萊德基本固定收益部投資長 Rick Rieder 表示，受惠於美聯準會 (Fed) 的積極刺激方案以及國會通過的各項財政計劃，債券市場的波動似乎已經達到頂峰，美股可能已經觸底。

隨著 2 兆美元的經濟刺激計畫在國會通過，美股在昨日連續第二天上漲。標普 500 指數上漲 1.15%，至 2,475 點。相較一下，標普 500 指數在週一 (23 日) 跌至 2,193 點低點。Rieder 認為，美股將不會再跌至 2,300 以下。

在日前，Rieder 曾表示，自己正在購買醫療保健、科技和建築業部分類股票，但當時市場尚未觸底，Rieder 預計市場將繼續承受壓力，無法確定何時真正觸底，但他認為現在的股票價格便宜。「我更有信心不會像上週那樣看到美國國債的波動，但股票波動性仍然非常大。」Rieder 認為，市場仍需看見就業和經濟的恢復，以及疫情的趨緩。

Rieder 指出，在過去一週，由於投資者專注贖回現金和清算資產，市場運作有所改善。但諸如高收益公司債等評級較低的商品仍面臨壓力。不過，投資級企業正在尋找買家，即使是新發行的股票，在過去兩週中也出現增長，美聯準會的無上限量化寬鬆提供了確實的幫助，並減緩了市場動盪。

針對股市是否觸底的問題上，市場專家意見分歧。一些策略師認為，隨著武漢肺炎疫情 (COVID-19) 的惡化以及經濟顯示出壓力跡象，未來可能還會再創低點。