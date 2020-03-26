美國雖經濟減災救市 美股仍需留意3風險

近期美股與全球股市修正幅度，法人分析，只要不出現更糟的情境，美股接近築底階段，不過後續仍有三大風險值得留意。

為減輕新冠肺炎疫情對金融市場與經濟造成的衝擊，美國聯準會以「無限 QE、定向紓困」為基調，壓低借貸成本，同時制定計畫確保資金流入企業及各地方政府，也將提供一般家庭和企業信用支持。川普政府也提出 2 兆美元紓困案，內容包括直接金援美國公民、對受創行業紓困、擴大支持失業補助與醫療系統，緊急紓困案已獲參議院通過，後續將送交眾議院。

統一 FANG+ETF（00757）經理人袁永騰表示，美國已錯失防疫先機，現在是積極進行「經濟超前部署、經濟減災」，由於美國現階段急需金融穩定機制與財政擴大支出雙管齊下來穩定國內經濟，預料紓困案在眾議院被退回機率低。在聯準會一連串大灑錢措施搭配川普政府財政紓困案，估計應可支撐美國經濟一季，也為美股提供支撐。

受到全球疫情影響，美不少企業採取裁員、減薪、無薪假等措施，袁永騰分析中美兩大經濟體目前現況，都希望在防疫與經濟發展取得平衡。

美國方面，他認為，為了防堵疫情，美國大量經濟活動被迫暫停，預料有更多勞工面臨暫時失業、收入縮減的困境。而美國聯準會一連串動作，搭配政府財政支出方案，以直接解決企業與勞工資金短缺問題，延緩企業倒閉與就業市場惡化的連鎖效應，先度過眼前難關，以便在疫情緩和後，美國經濟能以較快的速度復甦回彈。同時，美國總統川普更表示希望在復活節 4 月 12 日前所有商業活動恢復正常。

中國方面，袁永騰表示，中國各地平均復工率約八至九成，湖北省自 25 日解除封鎖，武漢則預定 4 月 8 日解封，國際快遞物流業者也表示來自供應商的需求持續改善。

目前歐美封城管制措施導致需求下滑，假若疫情可以在兩個月內獲得較好的解決，經濟活動恢復。袁永騰評估，近期美股與全球股市修正幅度，已經大部份反應此期間對經濟的影響，只要不出現更糟的情境，美股接近築底階段。後續需留意三大風險，包括：病毒發生變異或是疫情拖太久，美國債市流動性再度出現緊縮，中國來自歐美的訂單與消費需求下滑導致製造業庫存上升。

投資策略上，袁永騰表示，評估疫情進入長期抗戰階段，持續改變人們的工作與生活型態，影響會持續在全球各國與不同產業發酵，建議投資聚焦在可望受惠的科技股，評估標準可參考：輕資產、需求還會再回來、庫存壓力小、受實體經濟停擺影響低、因疫情逆勢受惠者。