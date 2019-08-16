美股盤後 - 沃爾瑪財報助攻道瓊反彈百點、Fed降息二碼呼聲急漲

週四 (15 日) 美股道瓊指數主要在連鎖零售商沃爾瑪 (Walmart) 財報獲利表現佳，並調升全年財測的帶動下走高，另外道瓊高價股的波音 (BA-US) 週四 (15 日) 反彈逾 2%，在道瓊價格加權的計算下，也幫助道瓊指數上揚。

前一日週三 (14 日) 道瓊指數暴跌 800 點，主因關鍵殖利率曲線指標「10y2y」、即 10 年期美債殖利率減 2 年期利差倒掛，對此週四 (15 日) 聯準會 (Fed) 聖路易斯分行總裁布拉德 (James Bullard) 強調，觀察殖利率曲線倒掛須關注是否「長期倒掛」，若殖利率曲線「長期倒掛」，那麼這才是經濟衰退的訊號。

針對抵禦美國經濟的衰退風險，週四 (15 日) 市場對聯準會 (Fed) 降息二碼之呼聲是快速走高，據 CME FedWatch 工具顯示，市場預期 Fed 9 月降息一碼機率已自前一日的 80% 降至 58.1%、降二碼機率自前一日的 20% 激升至 41.9%。

市場預期 Fed 降息二碼機率自前一日的 20% 激升至 41.9%。圖片：CME

週四 (15 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 99.97 點，或 0.39%，收 25579.39 點。

那斯達克指數下跌 7.32 點，或 0.09%，收 7766.62 點。

標普 500 指數上漲 7.0 點，或 0.25%，收 2847.60 點。

費城半導體指數下跌 3.25 點，或 0.23%，收 1439.29 點。

週四 (15 日) S&P 500 各類股表現 圖片：FINVIZ

FAANG 主要個股表現：FaceBook (FB-US) 上漲 1.61%；蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.48%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 0.70%；Netflix (NFLX-US) 下跌 1.06%；Google 母公司 Alphabet (GOOG-US) 上漲 0.28%。

晶片族群表現：AMD (AMD-US) 下跌 1.93%；美光 (MU-US) 上漲 0.45%；高通 (QCOM-US) 上漲 0.30%；Qorvo (QRVO-US) 上漲 0.49%；賽靈思 (XLNX-US) 上漲 0.79%；NVIDIA (NVDA-US) 下跌 0.82%；英特爾 (INTC-US) 下跌 0.37%。

其他重要道瓊成分股表現：沃爾瑪 (WMT-US) 上漲 6.07%；微軟 (MSFT-US) 下跌 0.22%；卡特彼勒 (CAT-US) 上漲 0.02%；陶氏化學 (DOW-US) 下跌 1.61%；思科 (CSCO-US) 下跌 8.65%；波音 (BA-US) 上漲 2.37%；艾克森美孚 (XOM-US) 下跌 0.59%；雪弗龍 (CVX-US) 下跌 0.69%。

台股 ADR 表現：台積電 ADR (TSM-US) 上漲 1.05%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 0.48%；友達 ADR (AUO-US) 下跌 0.45%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 1.48%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.18%。

Fed 官員想法：

週四 (15 日) 聖路易斯 Fed 分行總裁布拉德表示：「我們仍關注市場與經濟數據，這是一場全球性的經濟放緩，我們必須評估這將如何影響美國。」

布拉德強調，美國消費狀況仍十分良好，但主要是因為貿易戰，為美國經濟帶來許多不確定性；Fed 此前於 7 月宣布降息時亦曾強調，美國經濟前景承壓，主要是受到貿易戰不確定性所打擊。

而談到近期美股市場波動，布拉德認為，美國勞動力市場表現良好，考慮到美國的經濟數據表現，近期的一些市場跌勢「可能過頭了」。

再談到眾所矚目的殖利率曲線倒掛，布拉德則指出，近期美債殖利率大幅下跌的一部分原因是市場進入債市避險，布拉德強調，觀察殖利率曲線倒掛須關注是否「長期倒掛」，若殖利率曲線「長期倒掛」，那麼這才是經濟衰退的訊號。

華爾街分析：

針對美債殖利率曲線倒掛之現象，一派市場分析師認為，雖然美國經濟有出現衰退疑慮，但投資人不應該過早出場，因美債殖利率曲線倒掛之後到美股見高點，最長可能耗費 24 個月。

據美國銀行 (Bank of America) 統計，縱觀 1956 年以來的美股歷史，10 年期與 2 年期美債殖利率曾出現 10 次出現倒掛，而 S&P 500 從「倒掛開始」到「美股見頂」，約耗費 2 個月至 2 年時間不等。

美國銀行認為，美債殖利率曲線倒掛訊號閃現後，若投資人立即退出市場，那麼投資人可能會錯過兩位數的報酬率。

投資機構 Canaccord Genuity 首席分析師 Tony Dwyer 亦表示：「殖利率曲線確實是一個很棒的衰退指標，只不過該指標存在著時間差，現在不宜立刻離開股市。」