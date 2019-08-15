美股道瓊狂殺800點 分析師：台股下看10180前波低點

美股四大指數周三表現疲軟，市場憂慮經濟衰退出現，道瓊工業指數狂殺 800.49 點，多方架構遭破壞，對此，證券分析師黃漢成指出，台股今 (15) 日將下看 10180 前波低點，操作宜保守，低接持股 5-6 成。

黃漢成表示，台股昨 (14) 日收漲，但由於早盤開高達 82 點，收盤指數又低於此一點位，留下上影線的小黑 K 棒，且剛好在 5 日線 10428.68 點之下，顯示台股上檔壓力相當大，加上美股大跌，將對台股形成重大壓力。

黃漢成認為，指數可能下看 10180 前波低點，也符合先前預估的大盤再打一隻腳預測，目前操作宜保守，低接以持股 5-6 成。

分析師張陳浩也指出，昨日法人買進、賣出差額不大，主要仍以持股轉換為主，投資人持股信心不足，加上法人轉換持股部位，投資人目前宜保守因應，持股以 50% 為宜。

不過，國泰證期顧問處協理簡伯儀則認為，台股技術面已趨弱勢，雖然現階段操作宜保守以對，但可指望未來美國降息後的市場資金行情，或在技術線型不利下，可能的「背離」走勢出現。

周三美股道瓊指數重挫 800.49 點、那斯達克指數大跌 242.42 點、標普 500 指數也下跌 85.72 點、費城半導體指數則下跌 47.12 點。台股今日早盤以 10374.75 點開出，下跌 52.98 點。