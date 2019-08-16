全球央行競相降息 墨比爾斯：股市表現將非常棒！

決策者為了避免或緩解全球經濟衰退，全球央行近來處於降息模式。新興市場投資大師墨比爾斯 (Mark Mobius) 認為，這股動力將有助股市繁榮。

墨比爾斯週四表示，「全球內，這真的是非常驚人的情況，大家似乎都在搶著下探底部，事實上這最終會讓股市表現非常好。」

「利率在那，股市開始看起來更具吸引力。」

先前墨比爾斯曾表示，中美雙方在貿易上的衝突令全球經濟成長籠罩在陰影下。然而，現在他指出，各國央行的支持將提供股市維持活力所需要的刺激，至少近期內如此。

墨比爾斯此番言論適逢各國央行競相推行寬鬆政策。

外電週四報導，歐洲央行 (ECB) 決策者 Olli Rehn 表示，ECB 9 月將公布一系列有的刺激措施，應會包括「大量充足」的購買債券、調降央行關鍵利率等，避免中國浮現的疲弱點衝擊到歐元區。

接著墨西哥週四也宣布 5 年來首次降息。投資者認為，美 Fed 9 月會議上決議降息的可能性越來越高。

在貿易關係緊張的情況下，能尋求的安全資產有限，目前負殖利率債券的價值已高達 15 兆美元，這意味投資者購買公債的收益率為負值。

在這樣的背景下，墨比爾斯認為收益率導向的投資非常具吸引力，「有一大堆資金在追尋可以獲得收益率的地方。」

「這就是為什麼，我一直跟我的分析師說，『我們來看看那些有一些收益率的股票，這就是大眾會想要的。』」