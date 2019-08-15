GE遭控財報不實！舉報人：詐欺風暴恐比「安隆案」更大

週四 (15 日) 美股工業巨頭 GE (GE-US) 驚傳會計醜聞，先前曾揭露「馬多夫騙局」的會計師 Harry Markopolos 指控，GE 財報刻意隱藏了該公司嚴重的財務問題，認為 GE 財報騙局可能比「安隆案」更大。

受此消息影響，GE 於週四 (15 日) 美股盤中是應聲大跌近 10%，股價再度破底至每股 8.17 美元，創 2019 年一月以來新低。

GE 股價日線走勢圖 圖片來源：investing.com

Harry Markopolos 先前在 2008 年因揭露前那斯達克交易所主席馬多夫 (Bernard Madoff) 騙局而聲名大噪。 「馬多夫騙局」為華爾街史上最大弊案之一，當時馬多夫設立對沖基金向投資者吸金逾 500 億美元，且詐騙時間長達 20 年之久，隨後遭 Harry Markopolos 揭發當時此一震撼華爾街的龐氏騙局，馬多夫於 2008 年 12 月 11 日遭美國聯邦調查局逮捕。

週四 (15 日) Harry Markopolos 再度出招，指控工業巨頭 GE 財報不實，刻意隱匿公司高風險的財務狀況，Markopolos 並表示，尤其是 GE 公司的石油暨天然氣部門涉嫌會計問題。

Harry Markopolos 在這份最新的報告中表示：「GE 的財務詐欺，恐比安隆案更大。」

GE Q2 財報才剛上修全年財測

此前 GE 公布 Q2 財報，持續經營業務虧損報 2.91 億美元，去年同期獲利 6.79 億美元；每股調整獲利為 0.17 美元，高於華爾街預測的 0.12 美元，且上修全年財測。

而雖然 GE 上修全年財測，但當時並未獲得投資銀行青睞，摩根大通 (JP Morgan) 分析師 Stephen Tusa 即在當時質疑 GE 的前景。

摩根大通分析師 Stephen Tusa 在 GE 公布 Q2 財報後表示，奇異的電力與再生能源部門表現疲軟，雖然保健部門表現尚可抵銷電力與再生能源部門的疲軟壓力，但 GE 關鍵的航空業務，仍未有良好表現。

Tusa 當時指出：「雖然 GE 宣布上修財測，但我們仍然對背後的理由感到疑惑，因為 GE 的核心基礎業務仍然偏弱，在此背景之下，我們維持對 GE 的減持評級。」