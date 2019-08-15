本週美股反覆漲跌的異常模式 在歷史上被視為賣出訊號

本週以來美股已經出現一些不同尋常的走勢，在過去 30 年中只發生過 19 次，如果歷史可以作為指導，這種奇怪的模式可能是個不祥的跡象。

標準普爾 500 指數週一 (12 日) 下跌 1.2%，隨後在下一交易日反彈 1.5%，週三 (14 日) 更因債市出現衰退訊號而重挫 2.9%。標普 500 指數這種連續上下震盪的走勢：下跌 1%、上漲 1%、下跌 2%，在歷史上非常罕見，根據 Bespoke Investment Group 的統計，追溯至 1928 年，在出現這種現象後的 6 個月內平均下跌 2.5%。

對於股票而言，這些日子的情況可能隨時會發生變化。投資人週二開始對香港和阿根廷的地緣政治不確定性表示關注，他們對美國總統川普決定延後部分中國關稅的決定感到意外，也讓股指立即飆升。

但沒過幾個小時，由於債市出現罕見的現象，凸顯經濟衰退將至的訊號，讓交易員蒙受大幅衝擊，道瓊指數創下今年最糟單日走勢，暴跌高達 800 點。Cboe 波動率指數 VIX 突破 22 點。

本週美股劇烈波動引起了一些華爾街策略師的注意，他們認為這些股指來回是種麻煩的跡象。

野村宏觀和量化策略師高田正彥 (Masanari Takada) 週三在報告中說，我們「不禁注意到市場反復呈現悲喜交替的方式，看來很像當年構思解決次貸危機時的市場動向。」

這位策略師再度強調在 8 月下旬會出現「雷曼式」拋售的預測。他的判斷是基於顯示對沖基金和其他市場玩家退市的統計數據。