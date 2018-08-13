本週操盤筆記 (0813-0817)：

一. OPEC 原油報告：

因美國對伊朗重新實施經濟制裁，一派市場分析師認為，短期間原油供需可能會吃緊，油價上看每桶 80 至 90 美元之間皆有可能，而本週一 (13 日) OPEC 亦將公布原油產能報告，OPEC 的庫存狀況與供給前景，即是至關緊要。

據德國商業銀行 (Commerzbank) 估算，沙烏地阿拉伯的原油產量估將從 6 月份日產能 1049 萬桶，下降至 7 月份的 1030 萬桶，油市供應可能出現吃緊。

二. 中國經濟數據：

本週中國將公布一系列經濟數據，包括 7 月規模以上工業增加值、城鎮固定資產投資、社會消費品零售總額等，市場分析師估計，其中城鎮固定資產投資可能增速將較為疲軟，主要原因是中國此前金融政策較為緊俏，融資渠道是被大幅收緊，雖然目前人行 (PBoC) 已透過 MLF 擴容政策進行放水，但估計政策效果還未能顯現。

而針對 7 月社會消費品零售總額、規模以上工業增加值等，市場分析師則是相對看好，估計將能繳出比前月更為優異的表現。

三. 英國脫歐啟動新一輪談判協商：

本週四 (16 日) 英國政府將與歐盟再度召開新一輪的脫歐協商，據傳英國政府的目標是要求歐盟同意英首相梅伊 (Theresa May) 的「軟脫歐」方案。

此前梅伊內閣已敲定「軟脫歐」方案，即英國與歐盟將繼續維持緊密的貿易關係，包括 (1) 建立貨物自由貿易區、(2) 保留農產品等商品貿易與關稅、(3) 英國法院在參與以歐盟法律來判處的案件時，也會適當考慮歐盟之判決，保留歐洲法院的法律解釋權。

目前距離英國正式脫歐的時程，只剩下約 8 個月之時間，但英國與歐盟雙方仍對英國脫歐的雙方關係，難以取得共識，據消息人士指出，英國可能將脫歐時程再延至 11 月份。

四. 美股財報季尾聲：

美股財報季已步入尾聲，而本週美股零售業將開始公布財報，其中又以全球最大零售業沃爾瑪 (WMT-US) 最受市場矚目，市場分析師預期，沃爾瑪財報調整後每股純益為 1.22 美元、營收則估計落在 1261 億美元上下。

而另一市場重點關注的焦點則為人工智慧 (AI) 概念股 Nvidia (NVDA-US)，市場分析師預期，Nvidia 地按季財報在「數據中心」的毛利率將大增至 83.4%、「數據中心」營收季增率也上看 20%。

分析師認為，Nvidia 在數據中心表現具領先地位，尤其是 AI 和深度學習的研發，這種領先優勢可再持續 12 至 18 個月。

高盛也同樣看好 Nvidia 的財報表現，高盛已在上週宣布將 Nvidia 目標價自每股 310 美元上調至每股 324 美元，與上週五 (10 日) Nvidia 收盤價 254.79 美元相比，暗示高盛認為 Nvidia 隱含漲幅高達 27.16%。