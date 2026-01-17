鉅亨網編譯許家華 2026-01-17 07:22

房貸機構房利美 (Fannie) (FNMA-US) 與房地美 (Freddie) (FMCC-US) 股價週五 (16 日) 大跌，雙雙重挫約 12%，連續多日走低，投資人對這兩大抵押貸款巨頭能否順利脫離政府接管、邁向民營化的前景日益感到憂慮。自 9 月高點以來，兩家公司股價累計跌幅已超過 40%，不過若與一年前相比，股價仍上漲逾 60%。

此波賣壓主要反映市場對美國總統川普近期住房政策動向的不確定性，以及相關措施對房利美與房地美解除政府監管進程的潛在影響。川普日前指示兩家公司購買高達 2,000 億美元的抵押貸款債券，並將此舉定位為壓低住房成本的手段，投資人正重新評估該政策對企業資本結構與未來上市計畫的衝擊。

‌



此外，市場也關注川普下週將赴瑞士達沃斯出席世界經濟論壇，期間是否可能釋出與住房或房貸政策相關的進一步訊號，增添短期不確定性。

房利美與房地美在 2025 年股價曾大幅上揚，主因市場押注政府可能推動首次公開發行（IPO），藉此逐步解除自 2008 年金融危機以來的政府接管狀態。投資人情緒在 8 月達到高峰，當時傳出政府考慮以約 5,000 億美元估值推動 IPO，並計畫出售 5% 至 15% 的股份，籌資約 300 億美元。

然而，近期相關政策提案與官員談話顯示，上市時程短期內恐難以實現，澆熄市場對民營化進程的期待。分析人士指出，在政策方向尚未明朗前，房利美與房地美股價可能持續承壓，投資人對 IPO 的時間表也將保持高度審慎。