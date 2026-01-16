鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-01-16 22:45

型科技股漲勢再起，帶動美股主要指數周五 (16 日) 開盤走高，也為一個資金快速輪動的一周劃下句點。隨著晶片股重返領漲位置，市場動能自先前受惠經濟韌性題材的小型股，重新轉向大型科技族群；與此同時，去年第四季財報季正式揭幕，投資人一邊消化族群輪動，一邊評估企業基本面對股市後市的支撐力道。

〈美股早盤〉科技股領軍反攻 主要指數小幅走高(圖：REUTERS/TPG)

截稿前，道瓊工業指數跌近 0.1%，那斯達克綜合指數漲近 100 點或近 0.4%，標普 500 指數漲近 0.2%，費城半導體指數漲逾 2.0%。台積電 ADR 漲近 2%。

科技股買氣延續至周五，美股期貨走揚，小型股漲勢則略為放緩。那斯達克 100 期貨上漲 0.5%，表現優於標普 500 期貨；此一走勢呼應亞洲科技股指數創下歷史新高，以及前一交易日美國晶片股指數再刷新高的表現。盤前交易中，美光與超微等科技股漲幅均超過 2%。

歐洲市場科技股表現相對溫和，不過摩根士丹利將 AI 指標企業艾司摩爾 (ASML) 的目標價一口氣上調 40%，為科技股情緒帶來支撐。小型股方面，羅素 2000 期貨上漲 0.1%，但已自盤中高點回落。該指數今年以來累計上漲 7.8%，明顯領先標普 500 的 1.5% 漲幅。

儘管如此，那斯達克 100 指數周四收盤仍呈現周線下跌，顯示部分資金轉向受惠於經濟成長前景改善的企業。市場人士預期，科技股領漲與資金輪動至其他族群的格局，短期內仍將持續。

外匯與債市方面，美元變動不大，美國公債殖利率全線走高，但 10 年期公債殖利率仍連續第五週維持窄幅波動，顯示債市仍在觀望經濟走向，以及川普政府對聯準會施壓的後續影響。衡量債市波動度的 MOVE 指數，已降至 2021 年以來低點。

商品市場方面，油價在創下 6 月以來最大跌幅後反彈，黃金與白銀則同步回落。

此外，企業債利差已收斂至 2007 年以來低點，高收益債要求的風險溢酬亦降至近 20 年低點，促使部分大型資產管理機構提醒市場勿過度自滿。今年 1 月上半，企業發債規模約 4,350 億美元，創同期新高，也較去年同期大增逾三成。

截至台北時間周五（16 日）22 時許：

焦點個股：

艾司摩爾 (ASML-US) 早盤股價上漲 2.39%，至每股 1,363.47 美元

Netflix(NFLX-US) 早盤股價上漲 0.21%，至每股 88.24 美元

串流影音龍頭 Netflix 即將於下周二美股盤後公布去年第四季財報，不過市場焦點恐怕不只放在業績表現，而是轉向該公司斥資收購華納兄弟探索 (WBD-US) 相關資產的進展與後續規劃。分析師指出，這筆交易的重要性，可能使財報本身退居次要位置。

特斯拉 (TSLA-US) 早盤股價上漲 1.38%，至每股 444.63 美元

國汽車安全監管機構已同意，給予特斯拉五周時間，回應一項針對其「全自動駕駛」(Full Self-Driving，簡稱 FSD) 在啟用期間是否違反交通法規的調查。當局表示，已應特斯拉要求，將原定回覆期限延後至 2 月 23 日。特斯拉指出，由於需人工審查數千筆資料，以確認是否涉及相關違規事件，因此需要更多時間完成回應。

今日關鍵經濟數據：