聯準會主席人選風向變了？川普捨不得哈賽特離開現職 華許掌Fed勝算大增至近6成

鉅亨網編譯王貞懿 2026-01-17 04:55

據《CNBC》周五（16 日）報導，美國總統川普表示希望國家經濟委員會主任哈塞特（Kevin Hassett）繼續留任現職擔任首席經濟顧問，此番表態可能改變聯準會主席繼任人選的競爭態勢。

川普周五表示希望哈塞特留任現職，外界解讀華許接任聯準會主席機會大增。（圖：Shutterstock）

川普周五在白宮露面時說：「我看到 Kevin 在觀眾席，我只想感謝你。你今天在電視上的表現太棒了。」他補充道「老實說，我其實想讓你留在現在的位子。」

哈塞特一直被視為接掌聯準會的領先人選，與前聯準會理事華許（Kevin Warsh）競爭激烈。

川普將在本月宣布人選

川普一直是聯準會的強硬批評者，隨著現任主席鮑爾（Jerome Powell）的任期將在 5 月屆滿。哈塞特和華許是五位決選名單中領先的兩位，其他候選人還包括現任聯準會理事華勒（Christopher Waller）、鮑曼（Michelle Bowman）與貝萊德（BLK-US）固定收益主管里德（Rick Rieder）。

川普曾表示將在本月宣布鮑爾的繼任者，但未提供具體日期。

川普轉向白宮幕僚長 Susie Wiles 說：「我們不想失去他（哈塞特），Susie，但我們看看最後會如何。」

華許勝算大增

川普發言後，預測市場網站 Kalshi 的交易員將華許獲得提名的機率上調至 58%，相較之下哈塞特僅 17%，華勒為 16%。就在本周三，華許和哈塞特的勝算還不相上下。

圖: Kalshi

Evercore ISI 全球政策與央行策略主管 Krishna Guha 寫道：「雖然不確定這是否為明確訊號——總統在不同時間發出各種訊號，似乎很享受這場『誰是接班人』的戲劇性——但看起來這位前聯準會理事確實首度成為明顯的領先者。」