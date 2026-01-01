鉅亨網編譯段智恆 2026-01-17 00:05

美國總統川普持續升高對格陵蘭的施壓力道。根據《CNBC》周五 (16 日) 報導，川普不僅不排除對相關國家祭出關稅手段，還透露其政府正評估多種選項，包括動用美國軍事力量，以取得對格陵蘭的實際掌控權，顯示其在此議題上的立場正日益強硬。

川普周五在白宮一場與醫療政策相關的活動中表示，若各方「不配合格陵蘭相關安排」，他可能考慮透過關稅作為施壓工具。他直言，美國「需要格陵蘭」，主因在於國家安全考量，並暗示相關行動是為了回應中國與俄羅斯在北極地區日益增加的影響力，因此不排除對不配合的國家採取貿易手段。

報導指出，川普近月來在格陵蘭議題上的態度明顯轉趨強硬，並將關稅視為施展外交與經濟影響力的重要工具。白宮目前尚未就潛在關稅措施的具體對象、範圍或時程進一步說明。

此外，川普政府先前已表示，正就「多種可能方案」進行內部評估，其中包括軍事選項，以接管這塊屬於丹麥的自治領土。川普則主張，即便美國目前已在格陵蘭設有軍事基地，但基於地緣政治與國防需求，美國仍有必要「擁有」該地區，以因應中國與俄羅斯在北極地區日益升高的影響力。

白宮方面也曾透露，美國正考慮向格陵蘭提出收購方案。不過，格陵蘭與丹麥政府已多次重申，該島並非出售標的，且無意成為美國的一部分，雙方立場存在根本分歧。

《CNBC》指出，川普此次暗示可能以關稅施壓格陵蘭相關國家，正值他先前以相同策略向外國政府施壓藥價之際。川普近來推動政策，要求美國國內藥品價格須與海外較低價格接軌，並揚言若外國政府不同意提高藥價，將對其所有輸美商品課徵高額關稅。

川普在白宮活動上直言，這套以關稅作為籌碼的施壓策略「也可能用在格陵蘭議題上」，顯示關稅已成為其外交與政策談判中反覆動用的工具。

近月來，川普政府已大幅擴張關稅使用範圍，整體平均關稅率升至約 17%。其中多項關稅措施是援引《國際緊急經濟權力法》實施，但相關作法已多次遭法院裁定違法，爭議並上訴至最高法院，後續判決結果仍具高度不確定性。