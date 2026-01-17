鉅亨網編譯王貞懿 2026-01-17 04:42

根據《彭博》周五（16 日）報導，摩根士丹利（MS-US）外匯策略主管 David Adams 警告，交易員正低估極端情境可能導致主要貨幣劇烈波動的風險，尤其是歐元。

Adams 在訪談中表示，這些所謂的「尾部風險」並非「不可能發生的結果」，但整體外匯市場似乎特別自滿。他說，這令人擔憂。

波動率降至近年低點

日交易量達 9.5 兆美元的外匯市場，自去年 4 月川普宣布激進貿易政策以來，波動率急劇下降。摩根大通（JPM-US）衡量新興市場貨幣未來六個月波動率的指標，目前徘徊在五年多來最低水準附近。

本月即使美國聯準會（Fed）獨立性遭受質疑，加上美國總統川普提出接管格陵蘭的可能性導致地緣政治緊張升溫，實際波動率仍頑強維持低檔。

Adams 說：「我認為歐元兌美元就是個好例子，尾部風險的定價在我們看來可說是偏低。」歐元近幾周走弱，周五因格陵蘭議題升溫觸及逾一個月低點。

歐元波動空間大

摩根士丹利對歐元的看空和看多預測分別為 1.05 美元和 1.36 美元，意味歐元可能從目前水準朝任一方向移動約 10% 或更多。歐元在去年 4 月川普宣布關稅、引發美國資產和美元拋售前，匯價一直低於 1.05 美元。

Adams 指出，近幾個月匯率波動小，許多貨幣在窄幅區間內交易，導致投資人先前買的避險保險都白買了。這讓市場更不願意為極端風險付出成本，「進一步壓低了尾部風險的定價」。

市場定價與實際風險脫節

Adams 強調，極端事件實際發生的機率，不會因為市場定價便宜就跟著降低。市場越來越不願為尾部風險付錢，不代表這些風險真的變小了，只是反映市場嚴重低估了風險。

川普首年任期帶來政策重大變化和意外。關稅在金融市場掀起震盪，若美國最高法院裁定關稅違憲，可能再掀波瀾。美國和歐洲因格陵蘭問題在北約（NATO）聯盟內可能出現裂痕的擔憂，也可能撼動市場。

Adams 指出，尾部風險避險不需要猜對是什麼事件引發危機，只要匯率出現大幅波動就能獲利。