〈美股盤後〉川普暗示哈塞特或留任白宮 三大指數持平本周收黑

鉅亨網編譯陳又嘉 2026-01-17 06:04

美國股市周五 (16 日) 近乎持平作收，投資人於長周末前態度轉趨保守，隨著第四季財報季正式展開，三大指數本周全數收黑。

美國股市周五(16日)近乎持平作收(圖：Shutterstock)

‌



隨著標普 500 成分股的財報期啟動，美國大型銀行本周多數繳出穩健成績。但市場對美國總統川普提出「信用卡利率一年期上限 10%」構想感到擔憂，銀行與其他金融機構股價承壓，金融類股本周下跌。

投資人也消化了川普表示可能讓經濟顧問哈塞特 (Kevin Hassett) 留任的消息，這降低了市場對哈塞特接替聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 的押注。

下周一為馬丁路德金恩紀念日 (Martin Luther King Jr. Day)，美股休市一日，投資人也避免在長周末前進行大幅押注。

儘管近期股市多在相對狹窄區間內波動，但部分選擇權市場參與者預期，隨著周五的每月選擇權到期，未來幾個交易日的價格波動可能加劇。

市場持續消化來自華府一連串消息，從對聯準會獨立性受威脅的憂慮，到伊朗與格陵蘭相關的地緣政治風險升高。川普周五表示，若相關國家「不配合格陵蘭問題」，他可能會對其課徵關稅。

美股周五 (16 日) 主要指數表現：

道瓊指數下跌 83.11 點，或 0.17%，收 49,359.33 點。

那斯達克指數下跌 14.63 點，或 0.062%，收 23,515.39 點。

S&P 500 指數下跌 4.46 點，或 0.064%，收 6,940.01 點。

費城半導體指數上漲 90.11 點，或 1.15%，收 7,927.41 點。

NYSE FANG + 指數下跌 37.90 點，或 0.24%，收 15,515.78 點。

晶片股多上漲，為標普提供支撐。(圖片：finviz)

焦點個股

NYSE FANG + 科技五天王漲跌互見。Meta (META-US) 下跌 0.089%；蘋果 (AAPL-US) 下跌 1.04%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 0.84%；微軟 (MSFT-US) 上漲 0.7%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 0.39%。

台股 ADR 齊漲。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 0.22%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 1.15%；聯電 ADR (UMC-US) 勁揚 6.04%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.12%。

企業新聞

OpenAI 宣布將首度在 ChatGPT 測試廣告功能，初期將從美國市場開始，於免費版 ChatGPT 及最便宜的訂閱方案 ChatGPT Go 中投放廣告。這是該公司商業策略的重大轉變，目的是尋求新的營收途徑。

美國汽車安全監管機構已同意給予特斯拉五周時間，回應一項針對其「全自動駕駛」(FSD) 在啟用期間是否違反交通法規的調查。特斯拉稱，由於需人工審查數千筆資料以確認是否涉及相關違規事件，因此需要更多時間完成回應。

日本三菱商事將以 75.3 億美元收購美國頁岩氣資產，這是該公司史上最大交易。三菱看好 AI 和資料中心帶動的電力需求成長，以及液化天然氣出口增加。三菱發言人表示，此收購不屬於日本承諾對美國 5,500 億美元投資的一部分。

華爾街分析

Ameriprise Financial 首席市場策略師 Anthony Saglimbene 表示，「在一年才過兩周、且標普仍距離 7,000 點不遠的情況下，本周能夠接近平盤作收，多數投資人都會視為一場勝利。」

他補充道，「市場之所以走勢平淡，另一原因在於我們正處於財報季初期。銀行財報顯示整體經濟與商業環境仍算有利。接下來將看到其他產業公司的表現，這將讓我們更清楚掌握基本面狀況。」

Granite Wealth Management 總經理 Bruce Zaro 表示，「從歷史來看，1 月中旬往往相當震盪。一旦度過這段期間，月底前的表現通常會好轉。希望整個 1 月能收在正值，這也可能為全年帶來正面表現。」

Mercer Advisors 投資組合管理副總裁 David Krakauer 表示，「不論是哈塞特或其他人，我想我們——至少大多數人——的假設是，無論由誰出任，都勢必帶有政治動機，而非傳統上力求完全客觀的聯準會領導思維。這種對聯準會獨立性的威脅，無疑是我們及所有人關切的問題。」