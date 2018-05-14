本週操盤筆記 (0514-0518)：

一. 美國貿易辦公室將就「對陸加徵關稅」一案召開公聽會：

本週二 (15 日) 至週四 (17 日)，美國貿易辦公室將與 130 間企業召開公聽會，聽取企業對於向中國加徵關稅之建議。

據美國媒體透露，據傳中國國務院副總理劉鶴也將於週二 (15 日) 再度赴美協商，傳言劉鶴將可能對美承諾，進口更多美國產品，以換取降低美方對中加徵關稅之規模。

但英媒《Financial Times》則報導，劉鶴赴美磋商一事可能遭到推遲，因為白宮內部目前對於加徵關稅一事的分歧不斷，並且與中國談判的預稿也尚未出爐，故劉鶴赴美協商一事，還可能需要再等等。

二. 聯準會 (Fed) 多位官員發表談話：

本週川普新提名的 Fed 副主席克拉里達 (Richar Clarida)、新理事鮑曼 (Michelle Bowman) 將於國會召開聽證會，市場預期，國會將會予以同意。

克拉里達主要是接替前副主席費雪 (Stanley Fischer) 退休後所留下之職缺，而克拉里達在今年 Fed 一月利率會議結束之後曾表示，Fed 今年升息三碼實屬適當，市場人士分析，克里拉達對於 Fed 貨幣政策之態度，偏向中性，不致太過鷹派。

本週還有 FOMC 數名具有投票權之委員亦將發表談話，如對貨幣政策較為鷹派態度的 Fed 克里夫蘭總裁梅斯特 (Loretta Mester)、威廉斯 (John Williams) 等，皆將發表談話。

三. OPEC、IEA 原油市場前瞻報告：

近期國際油價大漲，再度重回每桶 70 美元的整數大關，上週華爾街投行美國銀行 (BOA) 更是預測，明年油價可能上看 100 美元，恐怕再寫下 2014 年來新高。

目前市場人士正緊盯本週 OPEC 和 IEA 兩大油市機構的月度前瞻報告，將重點觀察 OPEC、IEA 對於美國重啟對伊朗的經濟制裁之後，油市少了一大供給力量，國際油市未來的供需缺口前景為何。

四. BAT 三巨頭之一的騰訊公布財報：

身為 BAT 三大巨頭之一的騰訊控股，即將於本週公布 Q1 財報，騰訊自 3 月底以來股價表現較為疲軟，但在財報公布前夕，騰訊股價已於上週再度站為每股港幣 400 元大關。

有市場分析師預估，近年騰訊的遊戲事業群表現亮眼，成功帶動了業績與股價表現，但是後市前景可能已經略顯頹勢，因此保守看待騰訊 Q1 財報。