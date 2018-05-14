環球時報社評：歡迎美國恢復中興業務 這有利於維護美國商業信譽

川普總統台北時間 13 日夜晚突然發推特說：中國國家主席習近平和我正在一同努力為中興通訊提供一種快速恢復業務的途徑。中國 (指中興) 有太多的工作崗位流失，我已告知商務部要完成這項工作。

眾所周知，美國商務部上個月宣布禁止美國公司在 7 年之內向中興出售產品，導致中興業務幾近癱瘓，在中美之間和全球範圍內激起軒然大波。美方宣稱中興在處罰違規向伊朗出售設備責任人的事情上「提供了虛假資訊」，因此作出上述絕罰。

美方處罰中興的理由受到普遍質疑，國際輿論中有大量這是美國為配合對華貿易戰打出的一張牌的分析。

無論美方當時做那個制裁是出於什麼原因，川普總統的最新宣布都是值得歡迎的好決定。中興的產品中使用了包括晶片在內的大量美國產元器件，很難迅速全都找到替代品。如果川普的最新表態很快得到落實，有 8 萬員工的中興公司將避免休克。

值得指出的是，恢復對中興的供貨既有利於中興和它的美國供貨商，也將有利於維護美國的商業信譽。

中興與美國的官司由來已久，它由美國司法部和商務部主導，中興肯定申辯不過美國政府。但是，最後僅僅因為中興是否按照雙方約定扣罰了其幾十名員工的獎金這麼一點爭議，就對其祭出「絕殺令」，這無論如何在情理上都講不通。

且不說中興作為美國上游半導體產品的大買主，其被制裁意味著美國相關公司的多大損失，華盛頓這樣做還會嚴重動搖美國公司的外國商業夥伴們的安全感。因為一點糾紛，你就有可能被往死裡整，而且連講理的機會都沒有，這就是制裁中興傳遞給外界的信號。

如果華盛頓那樣做是為了對華貿易戰「敲山震虎」，一些外國公司就更感覺不妙了。因為與美國公司合作，意味著它們隨時可能成為國家間衝突的替罪羊。

一旦對中興的處罰真正執行下去，將是對產業布局全球化的一次沉重打擊。現在幾乎沒有哪個大公司的產品完全使用本國產零配件，全球採購已很通用，美國所有大公司都因此而受益。

中國這些年晶片產業沒有發展起來，重要原因之一是我們信賴美國供貨的穩定性。美國「絕殺中興」強烈震動了中國社會，我們必須發展自己的強大半導體工業一時間成為中國人中間前所未有的痛悟。可以肯定地說，這種痛悟必將轉化為中國半導體工業的空前動力。

川普總統的新決定應當說來得及時。之前中國人普遍將中興的遭遇看成了美國的「陰招」「狠招」，世界輿論也大多這樣理解。最新轉機至少為人們分析美國意圖設置了另外一個觀察角度。

我們希望，無論中美兩國之間的貿易糾紛，還是涉及具體公司的衝突，都以公平公正的方式加以解決，不採取極端行動。美國作為第一大經濟體和全球經濟鏈的最上游，它應當向世界貢獻確定性。

經貿夥伴們不能提心弔膽地同美國做生意、搞合作，美國應當讓那些夥伴安心、放心。我們期待，川普總統的上述推文所說的決定能夠無條件的快速落實，它不是美方在當前條件下拋出的又一籌碼。中興事件涉及的是信譽，而非別的什麼。