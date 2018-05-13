中國駐美大使：美國擔憂「中國製造2025」毫無必要

中國駐美國大使崔天凱日前在華盛頓參加活動時表示，美國有些人對「中國製造２０２５」表示擔憂，這是不必要的。

崔天凱１１日在參加美國智庫戰略與國際問題研究中心舉辦的「中美關係４０年」研討會時說，世界各國無論大小，都希望在高科技領域爭取領先優勢，中國也不例外，這是完全正常的。「中國製造２０２５」是中國為自身產業發展設定的目標，但並不意味著中國實現這些目標是以排除其他國家為代價的。事實上這一計劃對中國企業、美國和世界各國企業都是開放的。

崔天凱說，當前中美經貿問題十分突出，對此雙方應平衡照顧彼此利益關切，妥善管控分歧。我們也許無法一次性解決所有問題，但可以先找到解決短期問題的辦法，同時尋找解決中長期結構性問題的出路。

崔天凱說，中美之間雖然存在貿易不平衡問題。當前雙方經貿團隊正在就此努力協商談判，相信只要雙方堅持照顧彼此關切，就能夠找到妥善的解決辦法。

對於有美國人擔心中國改革開放進程放慢的問題，崔天凱表示，過去４０年中國經濟發展是在開放條件下取得的，未來中國經濟實現高質量發展也必須在更加開放條件下進行。他說，中國目前很多高科技領域還處在追趕態勢，我們深知只有堅持對外開放、和其他國家學習互鑒才能取得更大發展。

他同時指出，當今世界，一個國家可能在一段時間在某些領域處於領先地位，但不可能在所有領域長期保持領先優勢。隨著時間推移，只要有公平競爭，總會有別的國家追趕上來。今天，美國仍然對中國實行高科技產品出口管制。如果美國既不賣給中國高技術產品，又不讓中國自己研發製造，那麼中國產業的出路何在。

崔天凱表示，過去４０年來，互利共贏的經貿合作一直是中美關係的穩定器和推進器。中美兩國經濟緊密融合，兩國宏觀經濟的好壞對彼此至關重要。中國衷心希望美國經濟持續繁榮，美國同樣從中國經濟發展中獲益。