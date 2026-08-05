鉅亨網編譯段智恆 2026-08-06 01:00

美國財長貝森特正敦促聯準會 (Fed) 擴大一項原本為 2020 年美元荒設立的緊急融資工具，讓日本能以持有的美國公債作為擔保借入更多美元，用於買進日元、阻止匯率持續下跌，同時避免東京為籌措干預資金而大舉拋售美債。

日本政府周一表示，計畫動用 Fed 的「外國及國際貨幣當局附買回機制」(FIMA Repo Facility)，為未來的匯市干預籌集美元。這項安排原本不是為支撐外國貨幣設計，如今卻可能成為日本捍衛日元的重要資金來源，也引發 Fed 是否應協助川普政府執行匯率與外交政策的爭議。

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抵押美債換美元 日本無須拋售 1.1 兆美元部位

FIMA 機制是在新冠疫情初期設立。當時美元融資市場陷入緊張，部分未與 Fed 建立貨幣交換管道的外國央行，可能被迫出售美國公債換取美元，進一步加劇美債市場的流動性危機。Fed 因此允許外國貨幣當局以美債作為擔保，透過附買回交易取得美元。

在新的運用方式下，日本可將美債暫時交給 Fed 換取美元，再於外匯市場賣出美元、買進日元，達到支撐匯率的目的，而不必直接處分美債。截至 5 月底，日本持有約 1.1 兆美元美國公債，真正限制其融資能力的並非抵押品不足，而是 FIMA 機制對單一交易對手設定的 600 億美元借款上限。

貝森特周日在社群平台 X 公開表示，Fed 可協助提高這項額度，並鼓勵央行未來數月擴大上限。若額度獲得調高，東京便可迅速把更多美債轉化為可供干預的美元資金，也能向市場傳達日本阻貶工具並不像表面上那樣有限，增加投機客放空日元的成本。

日本財務大臣片山皋月周一證實，東京準備使用 FIMA 機制支應未來干預。此前，美日上周五採取聯合行動，由美國與日本同步買進日元，是 1998 年以來首見。美國總統川普將這項行動形容為兩國友誼的象徵，而日元近期一度跌至 40 年低點。

華府要救的不只日元 更要避免日本拋售美債

華府支持日本穩定日元，背後也牽涉美債市場。各國捍衛本幣時，通常會出售外匯存底並買回本國貨幣，而日本的外匯存底主要由美國公債構成。若東京依循傳統方式長期干預，便可能被迫大量拋售美債。

目前美國 30 年期公債殖利率已升至 2007 年以來最高，市場承接能力備受關注。讓日本透過 FIMA 機制抵押美債取得美元，可以避免干預行動進一步推高美債殖利率，這也是華府希望促成這項安排的重要原因。

貝森特其實也能繞過 Fed，由美國財政部發行國庫券籌集美元，再透過規模約 2,000 億美元的外匯穩定基金 (Exchange Stabilization Fund) 提供資金。不過，這種方式的規模更加透明、資源也明顯有限，威嚇市場的效果不如 Fed 融資工具。

Monetary Policy Analytics 經濟學家 Derek Tang 指出，若貝森特無法取得 Fed 支持，其口頭威嚇市場的可信度就會降低。公開要求擴大 FIMA 額度，一方面可能只是無須付出成本的策略性喊話，讓市場相信日本握有更強火力；另一方面，也可能是在對聯邦公開市場委員會 (FOMC) 其他成員施壓。

弱勢日元同時推高日本通膨預期，促使投資人要求更高報酬才願意持有日本公債。日本 10 年期公債殖利率今年以來已上升 0.75 個百分點。由於日本金融機構是全球最大的跨境債權人，國內殖利率走高將降低其持有海外債券的誘因，可能吸引原本投入美債、德國公債及英國公債的資金回流日本。

Fed 要不要配合？華許獨立性迎來首次考驗

調高 FIMA 單一交易對手 600 億美元的借款上限，需要至少部分 FOMC 成員批准。Fed 通常只有在市場運作失靈或金融穩定受到威脅，並可能妨礙貨幣政策傳導時，才會擴大使用這類工具；目前的市場情況似乎尚未達到這項門檻。Fed 發言人拒絕置評。

這項要求也成為華許 5 月接掌 Fed 後，如何劃分央行與川普政府權力界線的首場考驗。Fed 的獨立性通常主要體現在利率決策，因為利率最容易受到政治壓力影響；但涉及向外國央行提供貸款等其他職能時，央行與行政部門之間的界線向來較為模糊。

華許在任命確認前提交給參議員的書面答覆中表示，Fed 在制定利率政策時擁有最高程度的獨立性，但在其他領域則不完全如此。涉及國際金融議題時，Fed 官員並不享有特殊決定權，央行應與政府及國會合作。