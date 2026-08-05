鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-08-05 20:30

Uber Technologies(UBER-US) 周三 (5 日) 於美股盤前公布 2026 會計年度第二季 (截至 6/30) 財報，受惠世界盃帶動叫車需求，總預訂金額優於華爾街預期，但營收僅大致符合預估，第三季 (本季) 獲利與預訂金額展望也未能帶來驚喜，加上巴西市場競爭升溫拖累行程量成長，盤前股價一度下跌約 3.5%。

〈財報〉Uber上季業績無驚喜、本季展望平淡 盤前股價下挫(圖：REUTERS/TPG)

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Uber 第二季營收年增 12% 至 141.9 億美元，略低於 LSEG 統計分析師預估的 142.4 億美元；調整後每股盈餘為 0.81 美元，高於去年同期的 0.63 美元，也略優於 FactSet 預估的 0.80 美元。

圖：Uber 財報

衡量叫車與外送平台整體交易規模的總預訂金額年增 24% 至 580.2 億美元，高於華爾街預估的約 570.6 億至 572.3 億美元。Uber 表示，各地區及各項服務需求普遍增長，世界盃賽事相關旅遊活動尤其強勁，賽事期間有超過 800 萬名遊客在主辦城市使用 Uber。

世界盃需求撐業績 巴西競爭拖累行程量

Uber 第二季叫車與外送行程總量年增 18% 至 38.7 億趟，略低於分析師預估的 39 億趟。該公司表示，行程量增速放緩「完全可歸因於巴西」，該國是 Uber 全球交易量最大的市場，但近期競爭明顯加劇。

包括中國叫車平台滴滴全球 (Didi Global) 及外送巨頭美團在內的業者持續加碼巴西市場，競相爭取當地外送員及消費者，迫使 Uber 投入更多資源維持市占。公司第二季營業支出因此年增約 10%，行銷、研發及行政成本均有所增加。

不過，Uber 表示，過去一年新增的首次使用者人數，創下近五年任何同期最高紀錄。執行長 Dara Khosrowshahi 指出，新使用者持續增加，既有客戶的使用頻率也有所提升，公司正從穩健的業務基礎出發，擴大跨平台策略。

Uber 預估第三季總預訂金額介於 582.5 億至 602.5 億美元，中間值為 592.5 億美元，略低於華爾街預估的約 592.1 億至 593.3 億美元。公司預估調整後每股盈餘為 0.84 至 0.88 美元，中間值 0.86 美元，同樣低於 LSEG 統計的 0.89 美元預期。

Uber 警告，匯率因素預計將使第三季總預訂金額的年增率減少約 1 個百分點，扭轉過去四季匯率帶來的正面助益。由於核心業務展望僅大致符合預期，市場對 Uber 能否在自駕計程車時代維持成長的疑慮仍未消散。

砸逾百億美元押注 Robotaxi 倫敦服務仍配安全駕駛

Uber 重申，未來數年將投入超過 100 億美元發展自動駕駛車輛，但未公布具體投資時程。公司也在財報公布前宣布，將於未來數周與英國新創公司 Wayve Technologies 在倫敦推出 Robotaxi 服務，進度可望領先百度 (BIDU-US)(09888-HK) 與 Alphabet(GOOGL-US) 旗下 Waymo 原定的當地部署計畫。

不過，Wayve 車輛初期仍會配置安全駕駛員，原因是雙方將先以一般私人出租車執照營運；若要提供真正無人駕駛服務，仍須取得額外監管批准。

Uber 去年密集宣布多項自駕車合作案，但管理層坦言，多數合作可能需要數年才能產生實質收益。與此同時，Waymo 正透過自有 App 將無人車服務擴展至更多美國城市，而非完全依賴 Uber 平台，也使部分投資人質疑 Uber 未來在 Robotaxi 產業鏈中的地位。