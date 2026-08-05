鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-08-05 19:40

迪士尼 (Walt Disney) 周三 (5 日) 美股盤前公布 2026 會計年度第三季 (截至 6 月 27 日) 財報，受惠《玩具總動員 5》(Toy Story 5) 票房熱賣、串流業務獲利改善及美國主題樂園需求強勁，調整後每股盈餘優於華爾街預期，帶動盤前股價大漲逾 4%。

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迪士尼第三季營收年增 7% 至 252 億美元，略低於 FactSet 與 LSEG 統計分析師預估的 254 億美元；調整後每股盈餘則年增 28% 至 2.06 美元，明顯高於市場預期的 1.86 美元。營業利益達 55.6 億美元，同樣優於《彭博》統計的 52.4 億美元預估，連續第二季交出超乎預期的獲利表現。

圖：迪士尼財報

這也是達瑪羅 (Josh D’Amaro) 今年 3 月接替伊格 (Bob Iger) 出任執行長後公布的最新成績單。達瑪羅在致股東信中強調，公司將持續投資《玩具總動員》等核心 IP，讓熱門作品的影響力從電影院延伸至串流、消費性商品及主題樂園。

《玩具總動員 5》一魚多吃 串流獲利大增 64%

迪士尼娛樂事業第三季營收年增 6% 至 113 億美元，營業利益大增 64% 至近 17 億美元，主要受《玩具總動員 5》及《穿著 Prada 的惡魔 2》(The Devil Wears Prada 2) 票房成功，以及 Disney + 與 Hulu 訂閱費收入成長 15% 帶動。串流業務營業利益率更升至兩位數，顯示迪士尼多年投入線上影音後，獲利能力持續改善。

圖：迪士尼財報

《玩具總動員 5》的效益也不只反映在票房上，電影同步帶動周邊商品銷售、Disney + 平台觀看熱度及主題樂園人流。不過，並非所有電影均有亮眼表現，《星際大戰：曼達洛人與古古》(Star Wars: The Mandalorian and Grogu) 表現不佳，真人版《海洋奇緣》(Moana) 票房也低於預期，預料將拖累第四季娛樂部門業績。美國串流廣告市場疲弱，同樣可能形成壓力。

迪士尼同日另與 TikTok 達成合作協議，未來 TikTok 創作者可在短影音中使用迪士尼電影及電視作品的角色與片段，這也是 TikTok 首度與傳統媒體公司簽署此類授權協議。

樂園人潮不畏戰事 回購金額增至 90 億美元

包含主題樂園與郵輪業務的體驗事業第三季營收接近 100 億美元，年增 10%；營業利益增長 20% 至 30.2 億美元。全球樂園入園人次增加 4%，美國本土樂園人次則成長 3%，加州及佛州園區的遊客消費保持穩健，其中奧蘭多迪士尼世界表現尤其突出。

這項成績緩解市場對美伊戰事、油價上漲及消費信心轉弱可能衝擊旅遊需求的疑慮，也與競爭對手康卡斯特 (CMCSA-US) 旗下奧蘭多環球影城 6 月需求放緩形成對比。體驗事業獲利也包含約 1 億美元關稅退款。

體育事業第三季營收為 45 億美元，但受賽事轉播權利金支付時點及 NBA 季後賽前幾輪多次出現橫掃影響，營業利益年減 17% 至 8.58 億美元，低於華爾街預期。

迪士尼並確認，將以 12 億美元把 A+E Global Media 持股出售給合資夥伴赫斯特通訊 (Hearst Communications)，所得資金將用於買回股票，使 2026 會計年度庫藏股回購總額增至至少 90 億美元。