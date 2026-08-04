〈焦點股〉Lumentum示警磷化銦缺料危機 聯亞、全新逾5檔亮燈漲停

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-08-04 11:53

美國光通訊大廠 Lumentum(LITE-US) 執行長 Michael Hurlston 在法國巴黎舉行的 AI 峰會上示警，磷化銦 (InP) 是 AI 資料中心中雷射元件中不可或缺的化合物半導體，將面臨比記憶體更嚴重的供應危機，今 (4) 日與磷化銦高度相關三五族類股聯亞 (3081-TW)、全新 (3081-TW) 等近 5 檔亮燈攻上漲停價。

Lumentum示警磷化銦缺料危機 聯亞、全新逾5檔亮燈漲停。 (圖：shutterstock)

據 Michael Hurlston 透露，Lumentum 目前擁有 5 座磷化銦晶圓廠，但出貨量仍比客戶需求缺少 30% 以上，缺口比起上 1 季還要更大，包括將 Lumentum 與 Coherent(COHR-US) 產能加起，恐怕都無法滿足輝達 (NVDA-US) 與其他客戶開出的需求量，也激勵激勵今日磷化銦概念股全面噴發。

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法人指出，磷化銦供應受限的原因不只在於製造能力，更涉及原料來源的先天限制與地緣政治風險，使整體供應鏈面臨結構性的缺料瓶頸。