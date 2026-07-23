鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-07-23 21:39

美股主要指數周四 (23 日) 開低，道瓊工業指數盤初一度重挫逾 600 點。Alphabet 與特斯拉公布財報後，市場再度擔憂大型科技公司投入鉅額資金發展人工智慧(AI)，能否轉化為相應獲利；另一方面，美伊戰火擴大推升能源供應中斷風險，布蘭特原油突破每桶 100 美元，加劇通膨與升息疑慮，拖累股票及債券價格同步走低，Alphabet 與特斯拉股價也雙雙下挫。

截稿前，道瓊工業指數跌近 350 點或近 0.7%，那斯達克綜合指數逾 400 點或近 1.6%，標普 500 指數跌近 0.8%，費城半導體指數跌近 0.4%。台積電 ADR 跌近 0.7%。

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美股主要指數期貨周四走低，Alphabet 財報再度引發市場對人工智慧 (AI) 資本支出快速膨脹的疑慮，加上中東局勢升溫推高油價與公債殖利率，投資人風險偏好明顯降溫。

那斯達克 100 指數期貨下跌 1.2%，標普 500 指數期貨下挫 0.8%。Google 母公司 Alphabet 盤前重挫約 5%，儘管財報表現強勁，但公司將 2026 年資本支出預估由原先最高 1,900 億美元，上調至最高 2,050 億美元，是 2025 年支出的兩倍以上，市場再度質疑大型雲端業者持續投入鉅額資金發展 AI，能否帶來足以支撐高額支出的回報。

特斯拉盤前跌逾 7%。儘管電動車業務表現強勁，但支出激增拖累獲利，並導致自由現金流轉負，出現兩年來首次現金消耗。

油價持續上漲也加重市場壓力。紅海成為中東航運中斷的新熱點，布蘭特原油連續第五個交易日走高，突破每桶 99 美元。能源價格攀升重新點燃通膨疑慮，推動美國公債殖利率全面上揚，交易員將 Fed 下周升息的機率提高至接近 40%。美國初領失業救濟金人數大幅下降，也顯示勞動市場仍具韌性，進一步強化升息押注。

歐洲債市同樣承壓，德國 10 年期公債殖利率升至 2011 年以來最高。歐洲央行 (ECB) 周四維持利率不變，並警告能源衝擊對通膨的完整影響尚未浮現。

歐洲 Stoxx 600 指數下跌 1%，意法半導體與雀巢均因財報令人失望而遭到拋售。亞洲晶片股則受大型雲端業者提高 AI 支出激勵而走高，但美國同業表現分歧。德州儀器財報未能滿足投資人期待，尤其該股今年以來已大漲近 70%。市場接下來將關注英特爾盤後公布的財報，以了解最新晶片需求。

CPR 資產管理策略師 Juliette Cohen 表示，股市先前對 7 月油價反彈反應有限，但市場情緒正在轉變。隨著油價與債券殖利率加速上升，英國與法國公債殖利率先後突破關鍵水準，高借貸成本及能源價格已開始對股市造成壓力。

截至台北時間周四（23 日）21 時許：

焦點個股：

特斯拉 (TSLA-US) 早盤股價下跌 9.90%，至每股 337.00 美元

特斯拉 (盤前下跌近 6%。該公司第二季獲利不及市場預期，且在利潤率承壓下，自由現金流轉為負值，引發投資人對其獲利能力及現金流狀況的擔憂。

Alphabet(GOOGL-US) 早盤股價下跌 5.74%，至每股 322.47 美元

Alphabet 盤前下跌 4.5%。這家 Google 母公司為強化人工智慧 (AI) 能力，上調全年資本支出展望，預計 2026 年支出將達 1,950 億至 2,050 億美元，高於先前預估的最高 1,900 億美元，加劇市場對 AI 投資成本攀升的疑慮。

洛克希德馬丁 (LMT-US) 早盤股價上漲 6.79%，至每股 549.26 美元

洛克希德馬丁盤前上漲 6%。這家國防巨擘第二季營收與獲利均優於預期，每股獲利 7.94 美元，營收 200.6 億美元，高於 FactSet 調查分析師預估的每股 7.19 美元及 193.4 億美元。公司同時上調全年獲利展望，帶動股價走高。

今日關鍵經濟數據：

美國上周初領失業金人數報 18.7 萬，預期 21.1 萬，前值 20.9 萬

美國上周續領失業金人數報 179.6 萬，預期 180 萬，前值 178.8 萬

華爾街分析：

隨著伊朗戰事加劇，全球金融市場正處於劇烈動盪的中心。能源價格的飆漲直接傳導至債市，美國 10 年期公債殖利率攀升至 4.7%，而 30 年期殖利率更是長期徘徊在 5% 上方。