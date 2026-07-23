鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-07-23 19:46

歐洲晶片大廠意法半導體 (STMicroelectronics)(STM-US) 周四 (23 日) 美股盤前公布第二季 (截至 6/27) 財報，儘管營收優於預期，並再次上調資料中心業務展望，但核心獲利明顯不及市場預期，加上第三季財測未能滿足投資人對復甦速度的期待，導致米蘭掛牌股價一度重挫逾 15%、美股 ADR 崩跌逾 14%。

〈財報〉AI利多難救！意法半導體Q3財測失色 盤前股價崩逾14%(圖：REUTERS/TPG)

截稿前，意法半導體美股掛牌股價開盤前下跌 14.14%，每股暫報 56.47 美元。

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意法半導體第二季營收年增 26% 至 34.9 億美元，高於公司原先預估的 34.5 億美元及分析師預期的 34.7 億美元，主要受通訊設備、電腦周邊與汽車晶片需求帶動。公司由去年同期淨損 9700 萬美元，轉為淨利 2.22 億美元，也高於市場預期的 2.099 億美元。

圖：意法半導體財報

意法半導體預估第三季 (本季) 營收約 37 億美元，上下浮動 3.5%，略低於市場預期的 37.2 億至 37.5 億美元。Jefferies 分析師認為，財測未達預期可能與 iPhone 18 拉貨速度較慢有關。花旗則指出，股價今年以來已反映相當程度的成長期待，若缺乏獲利預估上修動能，短期表現恐持續承壓。

儘管如此，執行長謝利 (Jean-Marc Chery) 表示，各終端市場訂單均明顯增加，部分產品甚至出現供應吃緊跡象。公司預期第四季營收將突破 40 億美元，主要由人工智慧 (AI) 資料中心及低軌衛星通訊客戶計畫推動。

意法半導體也再次上調資料中心營收目標，預估 2026 年將超過 10 億美元，2027 年遠高於 20 億美元。太空相關設備業務則預計 2026 年至 2028 年創造遠高於 30 億美元的營收，目前尚未納入軌道資料中心的潛在商機。