Google手握941億美元SpaceX持股 多數仍受出售限制
鉅亨網編譯段智恆
Alphabet(GOOGL-US)旗下 Google 揭露，在 SpaceX 完成備受矚目的首次公開募股 (IPO) 後，目前持有的 SpaceX 股份價值達 941 億美元，成為這家太空與人工智慧 (AI) 公司上市的主要受益者之一。
Google 是 SpaceX 早期投資人，隨著 SpaceX 估值不斷攀升，這筆投資近幾季持續推升 Alphabet 獲利。根據 Alphabet 提交的季度文件，其持有的 SpaceX 股份中，約 800 億美元受到短期出售限制，另有 141 億美元被列為長期受限股份，預計鎖定至明年第三季，意味 Google 暫時無法自由出售大部分持股。
IPO 完成後，早期投資人及內部股東通常須遵守一定期間的股份出售限制，以避免大量持股迅速流入市場，對新上市公司股價造成壓力。
除了 SpaceX，Alphabet 的投資組合還包括快速成長的 AI 新創 Anthropic。Alphabet 日前表示，受到 SpaceX 及其他投資標的估值上升帶動，第二季投資收益合計接近 1,000 億美元，進一步推升公司淨利。
SpaceX 上市不僅為 Google 帶來龐大的帳面收益，也突顯 Alphabet 透過策略投資布局太空及 AI 產業所獲得的回報。不過，在相關股份解除出售限制前，這些收益主要仍屬未實現利益，實際價值仍可能隨 SpaceX 上市後股價波動。
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