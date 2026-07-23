鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-07-23 20:29

歐洲央行 (ECB) 周四 (23 日) 維持利率不變，但總裁拉加德 (Christine Lagarde) 透露，部分決策官員曾主張立即升息。知情人士進一步表示，除非歐元區通膨展望明顯改善，否則 ECB 已準備在 9 月升息 1 碼，以防中東戰火引發的能源衝擊轉化為更廣泛的物價壓力。

歐洲央行升息又要來了！拉加德示警能源風險 市場押注9月升1碼(圖：REUTERS/TPG)

部分官員一度主張立即升息

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ECB 管理委員會周四一致決定，將存款利率維持在 2.25%，並承諾密切觀察未來數周的經濟數據與中東情勢。拉加德在法蘭克福記者會上表示，部分官員曾詢問是否應考慮升息，但管理委員會認為，目前政策位置適合等待，未來幾周將高度關注情勢發展及最新數據。

儘管 ECB 仍強調逐次會議作出決定，不會預先承諾特定利率路徑，但拉加德的談話是迄今最明確的訊號，顯示多數決策官員傾向繼續緊縮，而非結束升息循環。

知情人士透露，以現有資訊判斷，尤其考量中東衝突及其經濟影響，ECB 可能仍需在 9 月升息 1 碼，才能抑制消費者物價壓力。不過，相關決定尚未定案，若美伊和平談判取得進展，或歐元區經濟出現更嚴重衰退，政策方向仍可能迅速改變。

ECB 已在 6 月升息，成為伊朗戰爭爆發後七大工業國集團 (G7) 首家提高利率的央行。9 月會議被視為再次升息的自然時間點，屆時將取得最新季度經濟預測、7 月與 8 月通膨數據，以及多項企業與景氣調查。

油價破百美元、通膨風險偏向上行

拉加德警告，通膨展望面臨的風險偏向上行，能源衝擊可能進一步加劇，並對其他商品價格及薪資產生比目前預期更強烈的影響。能源價格維持高檔的時間愈久，推升整體通膨的可能性就愈高。

葉門叛軍青年運動 (Houthi) 宣稱攻擊兩艘沙國油輪，使紅海成為中東戰事的新戰線，布蘭特原油周四突破每桶 100 美元，為近兩個月首次。除了油價上漲，歐洲天然氣價格也明顯攀升，而歐洲天然氣庫存目前處於偏低水準，進一步增加 ECB 對能源供應與通膨的憂慮。

拉加德表示，能源衝擊的完整影響尚未浮現。雖然 6 月能源通膨下降，整體通膨率也放緩至低於預期的 2.8%，基礎物價壓力目前仍相對受控，但自戰爭爆發以來的能源漲勢，以及其對食品、商品與服務價格的傳導，可能使通膨直到 2027 年上半年仍遠高於 ECB 目標。

ECB 在 6 月公布的基準預測顯示，今年通膨率預估為 3%，2027 年降至 2.3%，2028 年回落至 2%。然而，排除能源與食品的核心通膨預計至 2028 年仍高於 2% 目標，意味能源衝擊可能使原已棘手的通膨情勢更加複雜。

9 月升息 1 碼幾乎被市場完全定價

拉加德表示，ECB 已要求幕僚在 9 月會議前展開深入分析，除了更新經濟預測，也將檢視油價、天然氣價格及能源庫存變化。ECB 接下來將休會 7 周，但相關研究研究與數據評估工作仍將持續進行。

《彭博經濟》預估，ECB 將於 9 月再升息 1 碼。雖然勞動市場轉弱及整體經濟疲軟，可能抑制薪資與其他物價的第二輪效應，但目前仍不足以完全抵銷能源衝擊。

市場也已大致反映 ECB 進一步緊縮的可能性。利率交換市場顯示，9 月升息 1 碼幾乎已被完全定價，年底前再升息 1 碼的預期也接近完全反映。歐元兌美元下跌 0.3%，報約 1.1374 美元。

歐洲債券市場在利率決策及拉加德談話後變動不大，德國 10 年期公債殖利率上升 2 個基點至 3.19%，盤中一度升至 3.21%，創 2011 年以來最高，反映油氣價格飆升正重新推高市場的長期通膨預期。