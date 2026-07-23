鉅亨網編譯段智恆 2026-07-24 00:00

《彭博》專欄指出，Alphabet 的遭遇向即將公布財報的其他大型雲端業者發出警告：即使繳出亮眼成績，只要宣布繼續擴大人工智慧 (AI) 支出，仍可能遭到投資人懲罰。

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Alphabet 被視為本季科技財報的重要風向球，因為其業務涵蓋 AI 產業鏈多個環節，包括自行開發先進模型、提供雲端服務與 AI 硬體，並將 AI 功能導入 Google Maps 等擁有逾 10 億用戶的消費產品。Alphabet 透露，Gemini 應用程式目前每月活躍用戶已達約 9.5 億人。

財報最大亮點來自 Google Cloud，第二季營收年增 82%，遠高於華爾街預估的 72%；反映未來尚待交付雲端服務收入的訂單積壓金額也年增 12%。這項表現不僅顯示 Google 投資資料中心與自研 AI 晶片開始取得回報，也為微軟與亞馬遜即將公布的雲端業績提供樂觀訊號。

強勁的雲端成長，甚至讓投資人暫時忽略 Google 搜尋及其他業務營收比市場預估 632.8 億美元少了 1,300 萬美元。2023 年第四季該業務也曾小幅不及預期，當時市場擔心 AI 侵蝕 Google 傳統搜尋業務，導致 Alphabet 股價重挫 6.5%。

如今 Google 透過 AI Overviews 及 AI Mode，逐漸說服投資人相信搜尋業務能適應 AI 浪潮。管理層表示，用戶透過 AI 提出更具體且詳細的問題，也為投放相關性更高的廣告創造新機會。