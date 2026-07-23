鉅亨網編譯段智恆 2026-07-23 21:00

中東緊張情勢再度升溫，國際油價強勢反彈，加上美國初領失業救濟金人數低於預期，重新推升市場對通膨與 Fed 升息的擔憂。美國公債殖利率周四 (23 日) 全面走高，10 年期殖利率突破 4.7%，攀上 2025 年 1 月以來最高水準。

作為美國政府借貸成本重要指標的 10 年期美債殖利率，上升 5 個基點至 4.707%，創 2025 年 1 月 15 日以來最高，當時殖利率一度觸及 4.790%。對 Fed 短期政策較敏感的 2 年期美債殖利率上揚逾 4 個基點至 4.343%，30 年期美債殖利率也升逾 4 個基點至 5.188%。債券價格與殖利率走勢相反。

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油價上漲成為推升殖利率的主要因素。沙國沿岸傳出油輪遇襲，加上美國再次威脅擴大對伊朗的軍事打擊，市場對中東能源供應中斷的疑慮升高。

7 月交割的布蘭特原油期貨大漲 5%，升破每桶 99 美元、再度逼近 100 美元關卡，創美國與伊朗上月達成停戰協議前以來最高，目前漲勢更可能寫下過去 10 年來第三大單月漲幅。西德州中級原油 (WTI) 期貨則上漲約 4%，站上每桶 90 美元。

能源價格重新攀升，可能加劇通膨壓力，讓 Fed 更難轉向寬鬆政策。與此同時，美國截至 7 月 18 日止當周初領失業救濟金人數為 18.7 萬人，遠低於《道瓊》調查經濟學家預估的 21.2 萬人，顯示勞動市場仍具韌性，也強化利率可能維持高檔、甚至進一步上升的預期。

投資人接下來將關注周五 (24 日) 公布的標普全球美國製造業與服務業採購經理人指數 (PMI) 初值，以評估經濟動能、物價壓力及 Fed 後續利率走向。