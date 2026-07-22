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〈美股早盤〉晶片股疲弱與油價上漲牽動市場 主要指數開低

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電

美股周三 (22 日) 開盤走低，標普 500 指數那斯達克指數雙雙下挫，晶片股疲弱拖累大盤。投資人謹慎等待 Google 母公司 Alphabet 等大型科技公司公布財報，以評估華爾街由人工智慧 (AI) 熱潮帶動的漲勢是否仍有延續空間。與此同時，美伊戰事升級疑慮推升國際油價，布蘭特原油一度突破每桶 95 美元，進一步壓抑市場風險情緒。

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〈美股早盤〉晶片股疲弱與油價上漲牽動市場 主要指數開低(圖：REUTERS/TPG)

截稿前，道瓊工業指數漲近 80 點或近 0.2%，那斯達克綜合指數跌 140 點或近 0.5%，標普 500 指數跌近 0.2%，費城半導體指數跌近 1.0%。台積電 ADR 跌近 1.5%。


美股周三盤前走低，投資人等待 Google 母公司 Alphabet(GOOGL-US)公布財報，以檢視大型雲端業者砸重金投資人工智慧 (AI) 能否開始帶來回報；與此同時，布蘭特原油一度突破每桶 95 美元，也加劇通膨疑慮並壓抑市場情緒。

那斯達克 100 指數連續兩日反彈後漲勢中斷，期貨下跌 0.9%，標普 500 指數期貨也跌 0.3%。南韓 Kospi 指數及亞洲其他科技股比重較高的股市，早盤強勁漲幅均有所收斂；歐洲 Stoxx 600 指數則以科技股表現明顯落後。

美國擴大對伊朗空襲範圍，加上美伊雙方均表明無意重啟談判，推升布蘭特原油短暫突破每桶 95 美元。油價上漲使市場持續擔憂通膨，美國公債殖利率升至兩個月新高，美元則變動不大。

Alphabet 上季宣布，計劃將今年資本支出提高至最多 1,900 億美元，較 2025 年增加逾一倍。投資人如今不只關注公司是否繼續擴大 AI 投資，也希望看到這些支出已開始創造實際收益。

這份財報出爐之際，領漲市場的晶片股正因 AI 支出能否持續而劇烈波動。全球 AI 基礎設施供應商需要大型科技公司繼續提高支出，才能支撐目前高昂估值，但市場也擔心投資過度最終造成產能過剩。

Energy Group Capital 的 Amanda Lyons 表示，Alphabet 此次不只是公布財報，更像是在替整個 AI 投資周期進行健康檢查。若管理層對 AI 投資的承諾稍有鬆動，市場不僅會懲罰 Google，也會質疑整體 AI 建設熱潮能否延續。不過，資本支出規模已非唯一重點，投資人愈來愈要求企業證明相關投入能夠產生回報。

特斯拉 (TSLA-US) 也將在周三盤後公布財報。不同於多數科技巨頭，若特斯拉增加資本支出並上調 AI 投資展望，反而可能提振股價。該股今年迄今已下跌 16%。IBM(IBM-US)與德州儀器 (TXN-US) 同樣將在盤後公布財報。

個股方面，美超微 (SMCI-US) 受惠伺服器需求強勁，盤前股價大漲；軟體公司 Pegasystems(PEGA-US)則因獲利不如預期而重挫。

市場策略師指出，Alphabet 之後，微軟 (MSFT-US)、Meta(META-US)、蘋果(AAPL-US) 與亞馬遜 (AMZN-US) 將於下周陸續公布財報，焦點都將集中在 AI 資本支出。展望過度樂觀可能引發 AI 建設過剩疑慮，但若大幅削減支出，又可能被視為需求正在降溫，進一步拖累科技股。

此外，日元小幅走高。據知情人士透露，日元持續疲弱升高通膨風險，日本央行官員對以快於經濟學家預期的速度升息持開放態度。

截至台北時間周三（22 日）21 時許：
焦點個股：

超微 (SMCI-US) 早盤股價上漲 16.27%，至每股 29.65 美元

超微 (SMCI-US) 盤前大漲約 17%。這家伺服器製造商公布第四季初步財報，獲利能力遠優於投資人預期，抵銷營收接近財測區間低端帶來的疑慮。

戴爾科技 (DELL-US) 早盤股價上漲 7.30%，至每股 433.67 美元

戴爾科技 (DELL-US)、慧與科技(HPE-US) 盤前雙雙上漲逾 4%。美超微公布優於預期的第四季初步財報並帶動股價大漲，激勵買盤湧入其他伺服器概念股。

美國電話電報公司 (T-US) 早盤股價上漲 4.38%，至每股 23.24 美元

美國電話電報公司 (T-US) 盤前上漲 3%。儘管第二季財報表現好壞參半，但調整後每股盈餘達 0.65 美元，高於 FactSet 調查分析師預估的 0.59 美元。

今日關鍵經濟數據：

華爾街分析：

對 AI 將給軟體公司帶來衝擊的擔憂，促使越來越多的華爾街分析師建議賣出 Adob​​​​e(ADBE-US) 和 Salesforce(CRM-US) 的股票，這一看空情緒達到了多年未見的程度。自 6 月初以來，已有至少大摩等 5 家機構下調了對 Adobe 的評級，而在 2026 年內，下調其評級的機構已超過十幾家。


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NASDAQ25697.75-0.54%
S&P 5007501.07-0.11%
Pegasystems Inc.26.885-13.1%
Alphabet公司(A)346.545-0.17%
特斯拉378-0.25%
國際商業機器211.07+0.27%
德州儀器287.38-1.35%
超微電腦30.1699+18.3%
蘋果327.63-0.03%
微軟393.04-1.18%
亞馬遜244.665-1.17%
戴爾科技433.77+7.33%
慧與48.44+3.68%
AT&T23.26+4.49%
奧多比系統225.454-0.75%
Meta平台636.87-1.08%
賽富時166.41-2.15%
Meta平台636.87-1.08%
日元/美元0.0061+0.00%

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