〈美股早盤〉晶片股疲弱與油價上漲牽動市場 主要指數開低
鉅亨網編譯段智恆 綜合外電
美股周三 (22 日) 開盤走低，標普 500 指數與那斯達克指數雙雙下挫，晶片股疲弱拖累大盤。投資人謹慎等待 Google 母公司 Alphabet 等大型科技公司公布財報，以評估華爾街由人工智慧 (AI) 熱潮帶動的漲勢是否仍有延續空間。與此同時，美伊戰事升級疑慮推升國際油價，布蘭特原油一度突破每桶 95 美元，進一步壓抑市場風險情緒。
截稿前，道瓊工業指數漲近 80 點或近 0.2%，那斯達克綜合指數跌 140 點或近 0.5%，標普 500 指數跌近 0.2%，費城半導體指數跌近 1.0%。台積電 ADR 跌近 1.5%。
美股周三盤前走低，投資人等待 Google 母公司 Alphabet(GOOGL-US)公布財報，以檢視大型雲端業者砸重金投資人工智慧 (AI) 能否開始帶來回報；與此同時，布蘭特原油一度突破每桶 95 美元，也加劇通膨疑慮並壓抑市場情緒。
那斯達克 100 指數連續兩日反彈後漲勢中斷，期貨下跌 0.9%，標普 500 指數期貨也跌 0.3%。南韓 Kospi 指數及亞洲其他科技股比重較高的股市，早盤強勁漲幅均有所收斂；歐洲 Stoxx 600 指數則以科技股表現明顯落後。
美國擴大對伊朗空襲範圍，加上美伊雙方均表明無意重啟談判，推升布蘭特原油短暫突破每桶 95 美元。油價上漲使市場持續擔憂通膨，美國公債殖利率升至兩個月新高，美元則變動不大。
Alphabet 上季宣布，計劃將今年資本支出提高至最多 1,900 億美元，較 2025 年增加逾一倍。投資人如今不只關注公司是否繼續擴大 AI 投資，也希望看到這些支出已開始創造實際收益。
這份財報出爐之際，領漲市場的晶片股正因 AI 支出能否持續而劇烈波動。全球 AI 基礎設施供應商需要大型科技公司繼續提高支出，才能支撐目前高昂估值，但市場也擔心投資過度最終造成產能過剩。
Energy Group Capital 的 Amanda Lyons 表示，Alphabet 此次不只是公布財報，更像是在替整個 AI 投資周期進行健康檢查。若管理層對 AI 投資的承諾稍有鬆動，市場不僅會懲罰 Google，也會質疑整體 AI 建設熱潮能否延續。不過，資本支出規模已非唯一重點，投資人愈來愈要求企業證明相關投入能夠產生回報。
特斯拉 (TSLA-US) 也將在周三盤後公布財報。不同於多數科技巨頭，若特斯拉增加資本支出並上調 AI 投資展望，反而可能提振股價。該股今年迄今已下跌 16%。IBM(IBM-US)與德州儀器 (TXN-US) 同樣將在盤後公布財報。
個股方面，美超微 (SMCI-US) 受惠伺服器需求強勁，盤前股價大漲；軟體公司 Pegasystems(PEGA-US)則因獲利不如預期而重挫。
市場策略師指出，Alphabet 之後，微軟 (MSFT-US)、Meta(META-US)、蘋果(AAPL-US) 與亞馬遜 (AMZN-US) 將於下周陸續公布財報，焦點都將集中在 AI 資本支出。展望過度樂觀可能引發 AI 建設過剩疑慮，但若大幅削減支出，又可能被視為需求正在降溫，進一步拖累科技股。
截至台北時間周三（22 日）21 時許：
- 道瓊工業指數上漲 57.24 點或 0.11%，暫報 52,281.88 點
- 那斯達克綜合指數下跌 115.66 點或 0.45%，暫報 25,721.54 點
- 標普 500 指數下跌 12.39 點或 0.17%，暫報 7,496.81 點
- 費半下跌 136.04 點或 1.10%，暫報 12,220.12 點
- 台積電 ADR 下跌 1.99% 至每股 416.00 美元
- 10 年期美債殖利率升至 4.64%
- 紐約輕原油上漲 2.22% 至每桶 86.21 美元
- 布蘭特原油上漲 2.55% 至每桶 93.33 美元
- 黃金上漲 1.51% 至每盎司 4,138.10 美元
- 美元指跌至 101.044
焦點個股：
超微 (SMCI-US) 早盤股價上漲 16.27%，至每股 29.65 美元
超微 (SMCI-US) 盤前大漲約 17%。這家伺服器製造商公布第四季初步財報，獲利能力遠優於投資人預期，抵銷營收接近財測區間低端帶來的疑慮。
戴爾科技 (DELL-US) 早盤股價上漲 7.30%，至每股 433.67 美元
戴爾科技 (DELL-US)、慧與科技(HPE-US) 盤前雙雙上漲逾 4%。美超微公布優於預期的第四季初步財報並帶動股價大漲，激勵買盤湧入其他伺服器概念股。
美國電話電報公司 (T-US) 早盤股價上漲 4.38%，至每股 23.24 美元
美國電話電報公司 (T-US) 盤前上漲 3%。儘管第二季財報表現好壞參半，但調整後每股盈餘達 0.65 美元，高於 FactSet 調查分析師預估的 0.59 美元。
今日關鍵經濟數據：
無
華爾街分析：
對 AI 將給軟體公司帶來衝擊的擔憂，促使越來越多的華爾街分析師建議賣出 Adobe(ADBE-US) 和 Salesforce(CRM-US) 的股票，這一看空情緒達到了多年未見的程度。自 6 月初以來，已有至少大摩等 5 家機構下調了對 Adobe 的評級，而在 2026 年內，下調其評級的機構已超過十幾家。
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