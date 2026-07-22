鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-07-22 21:41

美股周三 (22 日) 開盤走低，標普 500 指數與那斯達克指數雙雙下挫，晶片股疲弱拖累大盤。投資人謹慎等待 Google 母公司 Alphabet 等大型科技公司公布財報，以評估華爾街由人工智慧 (AI) 熱潮帶動的漲勢是否仍有延續空間。與此同時，美伊戰事升級疑慮推升國際油價，布蘭特原油一度突破每桶 95 美元，進一步壓抑市場風險情緒。

〈美股早盤〉晶片股疲弱與油價上漲牽動市場 主要指數開低(圖：REUTERS/TPG)

截稿前，道瓊工業指數漲近 80 點或近 0.2%，那斯達克綜合指數跌 140 點或近 0.5%，標普 500 指數跌近 0.2%，費城半導體指數跌近 1.0%。台積電 ADR 跌近 1.5%。

‌



美股周三盤前走低，投資人等待 Google 母公司 Alphabet(GOOGL-US)公布財報，以檢視大型雲端業者砸重金投資人工智慧 (AI) 能否開始帶來回報；與此同時，布蘭特原油一度突破每桶 95 美元，也加劇通膨疑慮並壓抑市場情緒。

那斯達克 100 指數連續兩日反彈後漲勢中斷，期貨下跌 0.9%，標普 500 指數期貨也跌 0.3%。南韓 Kospi 指數及亞洲其他科技股比重較高的股市，早盤強勁漲幅均有所收斂；歐洲 Stoxx 600 指數則以科技股表現明顯落後。

美國擴大對伊朗空襲範圍，加上美伊雙方均表明無意重啟談判，推升布蘭特原油短暫突破每桶 95 美元。油價上漲使市場持續擔憂通膨，美國公債殖利率升至兩個月新高，美元則變動不大。

Alphabet 上季宣布，計劃將今年資本支出提高至最多 1,900 億美元，較 2025 年增加逾一倍。投資人如今不只關注公司是否繼續擴大 AI 投資，也希望看到這些支出已開始創造實際收益。

這份財報出爐之際，領漲市場的晶片股正因 AI 支出能否持續而劇烈波動。全球 AI 基礎設施供應商需要大型科技公司繼續提高支出，才能支撐目前高昂估值，但市場也擔心投資過度最終造成產能過剩。

Energy Group Capital 的 Amanda Lyons 表示，Alphabet 此次不只是公布財報，更像是在替整個 AI 投資周期進行健康檢查。若管理層對 AI 投資的承諾稍有鬆動，市場不僅會懲罰 Google，也會質疑整體 AI 建設熱潮能否延續。不過，資本支出規模已非唯一重點，投資人愈來愈要求企業證明相關投入能夠產生回報。

截至台北時間周三（22 日）21 時許：

焦點個股：

超微 (SMCI-US) 早盤股價上漲 16.27%，至每股 29.65 美元

超微 (SMCI-US) 盤前大漲約 17%。這家伺服器製造商公布第四季初步財報，獲利能力遠優於投資人預期，抵銷營收接近財測區間低端帶來的疑慮。

戴爾科技 (DELL-US) 早盤股價上漲 7.30%，至每股 433.67 美元

美國電話電報公司 (T-US) 早盤股價上漲 4.38%，至每股 23.24 美元

美國電話電報公司 (T-US) 盤前上漲 3%。儘管第二季財報表現好壞參半，但調整後每股盈餘達 0.65 美元，高於 FactSet 調查分析師預估的 0.59 美元。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：