鉅亨網編譯段智恆 2026-07-23 00:00

三星電子周三 (22 日) 展示與 Google(GOOGL-US)、眼鏡品牌 Warby Parker 及 Gentle Monster 共同開發的智慧眼鏡，並在預計今年秋季上市前，公布產品續航力、耐用性及隱私保護措施等更多細節。

挑戰Meta！三星攜手Google打造智慧眼鏡 秋季上市(圖：REUTERS/TPG)

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Meta(META-US) 與眼鏡巨頭 EssilorLuxottica 合作，成功將智慧眼鏡推向主流市場，但近期社群媒體再度出現反彈聲浪，部分消費者擔心相關裝置可能在未經同意下於公共場所錄影。隨著其他品牌準備進入市場，如何降低偷拍與資料濫用疑慮，已成為產業共同課題。

三星行動體驗事業部執行副總裁 Jaein Choi 表示，公司研發團隊已有多名工程師專門測試及導入隱私功能。當使用者遮住或擋住用來提示正在錄影的 LED 指示燈時，三星智慧眼鏡將自動禁止拍攝，Meta 產品也採取類似設計。

三星周三並承諾，不會使用智慧眼鏡蒐集的客戶音訊、螢幕分享或影片資料訓練 AI 模型。Jaein Choi 指出，消費者對隱私風險的敏感程度，會受到不同文化、國家及法規影響，因此這不是單一企業能獨自解決的問題，而需要整個產業共同建立規範。

他表示，企業必須透過透明的資料政策、賦予使用者控制權及防範蓄意濫用，逐步建立消費者信任；但若因隱私疑慮而完全停止創新，產業也無法繼續前進。

儘管智慧眼鏡在網路上引發爭議，市場需求仍快速成長。IDC 數據顯示，未搭載顯示器的智慧眼鏡第一季出貨量大增 167%，為三星等新進業者提供發展機會。

三星首波產品將以 Google Gemini AI 助理的語音互動為核心，但公司尚未公布產品名稱、售價及確切上市日期。新眼鏡將整合進三星裝置生態系，與新款摺疊手機及智慧手表相互連結。若能符合品質要求，三星未來也將推出內建顯示器的智慧眼鏡。

三星表示，產品採用特別設計的鉸鏈及鏡腳，可承受一定程度的扭轉與拉扯，重度使用時續航力最長可達 9 小時。公司也調整電池與揚聲器等零組件配置，使重量平均分布，並避免使用者臉部感受到裝置發熱。