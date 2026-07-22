鉅亨網編譯段智恆 2026-07-22 19:40

根據外媒周三 (22 日) 報導，美國國務卿盧比歐 (Marco Rubio) 表示，美中正推動成立貿易與投資委員會，力拚在中國國家主席習近平預計 9 月訪美前取得具體進展，為全球兩大經濟體持續改善關係增添新動能。

盧比歐周三在馬尼拉與中國外交部長王毅會談，並在會後向記者表示，雙方正朝落實相關機制的方向前進，這可能成為習近平 9 月訪美前能夠完成的具體成果之一。

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美國總統川普 5 月訪問北京期間，美中同意成立貿易與投資委員會。川普先前大幅提高對中國商品關稅，北京則限制關鍵稀土產品出口，導致雙邊關係緊張；川普訪中後，兩國關係逐步回穩。

川普本月稍早表示，預計習近平將於 9 月 24 日前後訪美，時間適逢聯合國大會在紐約登場。盧比歐則稱，他預期習近平前往華府時將有一次「非常正面的訪問」。

包括美國財政部長貝森特在內的美方官員曾透露，美中貿易委員會將尋求降低至少 300 億美元「非敏感商品」的關稅。若相關機制能在習近平到訪前正式啟動，可能為雙方進一步調降關稅及擴大投資往來奠定基礎。