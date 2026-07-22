鉅亨網編譯段智恆
《彭博》周三 (22 日) 援引知情人士消息報導，隨著日元持續走貶，加劇通膨上行風險，日銀 (日本央行 / BOJ) 官員不排除加快升息腳步，升息時間可能早於多數經濟學家預期。
市場普遍預期，日銀將在 7 月 31 日決策會議維持政策不變。日銀上月已將基準利率升至 1%，創 31 年來最高水準，多數觀察人士原先預估，下一次升息可能落在 12 月。
知情人士指出，日銀官員了解市場普遍認為，央行大約每隔 6 個月升息一次，但內部並未預設固定路徑。若經濟與物價情勢有需要，官員對提前採取行動持開放態度。
由於基礎通膨終於接近日銀 13 多年前設定的 2% 目標，官員認為，目前尤其需要仔細評估通膨進一步升高的風險。部分官員也認為，政策任務正逐漸轉變，重點不再是推高物價漲幅，而是確保通膨穩定維持在目標附近。
日元周三一度升至每美元兌 162.69 日元，高於稍早的 163.13 日元；2 年期日本公債殖利率則升至 1995 年以來最高，5 年期殖利率升至 1.995%。此前日元一度跌至約 40 年來最低水準，促使日本政府再度警告可能採取行動。
日銀官員仍強調，貨幣政策並非用來鎖定特定匯率水準，但日元貶值對物價造成的影響值得密切關注。百達資產管理日本投資策略主管田中純平表示，市場日益憂心擴張性財政政策，僅靠外匯干預阻止日元下跌的效果可能有限。
伊朗衝突爆發後，企業定價行為出現變化，日本企業將成本更快轉嫁給消費者，顯示通膨正變得更加根深柢固。日元再度走弱，可能進一步促使企業調高價格，也為日本央行加快升息提供更多理由。
市場目前押注的升息步調已快於經濟學家預期。隔夜指數交換顯示，日銀在 10 月前再次升息的機率約達 72%，意味投資人已開始防範央行不等到 12 月便提前出手。
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