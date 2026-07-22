鉅亨網編譯段智恆 2026-07-22 20:20

日元跌到央行坐不住了？市場押注日銀10月前再升息 機率破七成(圖：REUTERS/TPG)

市場普遍預期，日銀將在 7 月 31 日決策會議維持政策不變。日銀上月已將基準利率升至 1%，創 31 年來最高水準，多數觀察人士原先預估，下一次升息可能落在 12 月。

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知情人士指出，日銀官員了解市場普遍認為，央行大約每隔 6 個月升息一次，但內部並未預設固定路徑。若經濟與物價情勢有需要，官員對提前採取行動持開放態度。

由於基礎通膨終於接近日銀 13 多年前設定的 2% 目標，官員認為，目前尤其需要仔細評估通膨進一步升高的風險。部分官員也認為，政策任務正逐漸轉變，重點不再是推高物價漲幅，而是確保通膨穩定維持在目標附近。

日元周三一度升至每美元兌 162.69 日元，高於稍早的 163.13 日元；2 年期日本公債殖利率則升至 1995 年以來最高，5 年期殖利率升至 1.995%。此前日元一度跌至約 40 年來最低水準，促使日本政府再度警告可能採取行動。