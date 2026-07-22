AI伺服器訂單大爆發 美超微電腦在手訂單破600億美元 盤前飆漲15%

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-07-22 19:30

全球 AI 伺服器大廠美超微電腦 (SMCI-US) 周二 (21 日) 宣布，在截至 6 月的財季中，新增訂單總額突破 600 億美元，創下歷史紀錄。消息激勵公司股價在周三盤前交易一度飆升逾 15%，展現出 AI 基礎設施市場的強勁動能。

AI伺服器訂單大爆發 美超微在手訂單破600億美元 盤前飆漲15%(圖:shutterstock)

美超微在此次初步財報更新中，大幅上調了獲利預期。公司預計 6 月財季的毛利率與調整後毛利率將落在 15% 至 17% 之間，較先前 5 月份預測的 8.2% 至 8.4% 幾乎翻倍成長。美超微表示，利潤率的顯著提升主要是受到「有利的客戶與產品組合」所帶動。

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儘管訂單量驚人，公司預估 6 月財季的營收將落在先前財務指引 (110 億至 125 億美元) 的下緣，但這批高達 600 億美元的在手訂單將分多個季度陸續交貨，為未來提供了極高的業績能見度。

雖然美超微未在報告中點名具體客戶，但市場普遍認為馬斯克 (Elon Musk) 旗下的 SpaceX AI 是這批巨額訂單的主要來源。美超微執行長梁見後先前曾在 X 平台發文證實，公司正為 SpaceX AI 的大型 AI 數據中心項目供貨，提供包含輝達 (NVDA-US) 頂級 GPU 的伺服器整機機櫃。

知名財經評論家 Jim Cramer 指出，美超微的表現對整體伺服器需求而言是極佳的正面訊號，並預期戴爾未來的業績也將相當亮眼。

儘管近期訂單表現亮眼，美超微仍面臨部分負面因素干擾。過去一段時間，公司因應硬體備貨而產生巨額資金需求，加上員工涉嫌違反美國出口管制、私自轉運輝達晶片至中國而遭逮捕等事件，引發監管調查並導致股價波動。