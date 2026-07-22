鉅亨網編譯段智恆 2026-07-22 21:20

根據《華爾街日報》(WSJ)周三 (22 日) 報導，超微 (AMD-US) 與人工智慧 (AI) 新創 Anthropic 簽署一項價值數百億美元的晶片供應及投資協議，不僅為 Anthropic 取得急需的運算能力，也進一步強化超微挑戰 AI 晶片龍頭輝達 (NVDA-US) 的競爭地位。

根據協議，Anthropic 將自 2027 年上半年起，採購最多 2GW 超微最新一代 Instinct MI450 晶片。隨著特定部署里程碑達成，超微也將分階段投資 Anthropic 最多 50 億美元，這是超微首次入股這家 AI 新創。

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超微執行長蘇姿丰表示，公司一直希望成為 Anthropic 基礎設施的重要供應商，雙方工程團隊也已合作一段時間。Anthropic 目前的 AI 運算工作分散於 Google(GOOGL-US)張量處理器 (TPU)、亞馬遜(AMZN-US)Trainium 晶片及輝達繪圖處理器(GPU) 等多種平台。

Anthropic 將購買部分超微晶片部署於自有資料中心，也會透過大型雲端服務商或新興雲端業者租用部分運算容量。兩家公司正共同物色適合安裝相關晶片的資料中心。

蘇姿丰指出，企業無法臨時要求隔天取得 1GW 運算能力，而是必須提前 12 至 24 個月規劃。據知情人士透露，超微也正討論為 Anthropic 未來的資料中心租約提供財務擔保。

隨著 AI 新創需要籌措龐大基礎設施資金，擁有投資等級信評的大型科技公司，愈來愈常為其租約或債務提供擔保，協助新創以較優惠條件融資。Google 便曾為部分資料中心交易提供支持，讓 Anthropic 得以使用 Google 的 TPU。

超微近年積極擴大 GPU 市場版圖，受惠 AI 開發商尋求降低對輝達的依賴。公司近期已與 OpenAI 及 Meta(META-US) 簽署大型協議，目前也在爭取更多年輕 AI 新創成為客戶。

蘇姿丰表示，超微另與 Anthropic 簽署工程合作協議，將運用 Claude 模型改善晶片技術的效能。不過，由於 AI 企業對超微軟體生態系的操作較不熟悉，其晶片需求仍落後輝達，超微因此曾透過提供認股權證等優惠爭取大型客戶。