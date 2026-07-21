鉅亨網編譯段智恆 2026-07-21 23:00

《路透》最新調查顯示，美國聯準會 (Fed) 為解決延續逾 5 年的高通膨問題，可能在 2026 年剩餘時間維持利率不變。不過，在回答另一項問題的經濟學家中，約三分之二認為 Fed 今年升息的可能性「很高」，與上月多數人認為機率偏低形成明顯反轉。

隨著中東戰事再度升級，近期油價飆升近 25%，市場擔心上月通膨降溫可能只是暫時現象。目前物價漲幅仍約為 Fed 設定 2% 目標的兩倍，利率市場已開始反映 Fed 到明年 3 月底前升息兩次的可能性。

‌



Fed 主席華許 (Kevin Warsh) 上周重申，讓通膨回落至 2% 目標是政策重點。Fed 已超過 5 年未能達成這項目標，但華許尚未具體說明將採取哪些措施。部分官員已表示，若通膨維持高檔，不排除進一步升息，但多數受訪經濟學家目前仍未將升息列為基本預測。

逾七成經濟學家料今年利率不變

《路透》於 7 月 17 日至 21 日進行的調查顯示，104 名經濟學家全數預期，Fed 將在 7 月 28 日至 29 日的會議上，把聯邦資金利率目標區間維持在 3.50% 至 3.75% 不變。

其中 78 人、約占四分之三，預估利率直到今年底都不會改變。預測全年按兵不動的人數與 6 月底調查相同，但預期政策改變者的方向已出現明顯轉變：多數人目前預測 Fed 今年至少升息一次，僅 6 人仍預期降息；而降息直到不久前仍是市場主流看法。

野村資深美國經濟學家施瓦茲 (Jeremy Schwartz) 表示，部分人士認為華許可能在任期初期迅速收緊貨幣政策，但野村研判，他較可能先爭取時間，透過發言讓市場相信 Fed 對抗通膨的決心，實際上則希望避免被迫升息。

施瓦茲指出，華許近期關注的許多議題，看起來更像是在為維持利率不變建立理由，而非替立即升息鋪路。

調查預測中位數顯示，Fed 利率直到 2028 年都不會再升高，即使 Fed 偏好的個人消費支出 (PCE) 物價指數可能在這段期間持續高於 2% 目標。5 月 PCE 年增率最近一次測得為 4.1%。

升息機率評估反轉 通膨壓力成關鍵

儘管基準預測仍是維持利率不變，但經濟學家對升息風險的警戒迅速升高。在回答額外問題的 67 名受訪者中，有 44 人、約 66% 認為今年升息的可能性很高；上月回答同一問題的 86 人中，則有 47 人認為機率偏低。

法國興業銀行美國首席經濟學家格羅恩 (Jan Groen) 表示，若 Fed 真的認真看待讓通膨回到 2% 的目標，升息時機正逐漸逼近，儘管他本人仍預測今年利率不變。

他指出，Fed 內部仍有一大群人相信，只要長時間維持目前利率，就能逐步壓低經濟支出，最終讓通膨回到 2%。然而，這套策略已實施至少兩至三年，迄今大致未能成功。

生活成本高漲也是總統川普在 11 月期中選舉前的政治弱點。川普 2024 年勝選的一大原因，就是承諾抑制通膨，甚至直接降低商品價格。

調查同時預估，美國失業率將維持在 4.2% 左右，經濟成長率平均約 2%。這意味著勞動市場與經濟活動可能都不至於明顯惡化，若通膨迫使 Fed 採取行動，兩者未必能成為阻止升息的理由。