鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-07-21 21:40

美股主要指數周二 (21 日) 開高，半導體類股延續近期拋售後的反彈走勢，逢低買盤進場押注支撐美股多頭行情的人工智慧 (AI) 交易仍有上漲空間。投資人暫時淡化美伊戰爭最新發展，將焦點轉向企業財報，等待大型科技公司公布業績，以判斷 AI 需求、資本支出及相關類股後續走勢。

截稿前，道瓊工業指數漲近 200 點或近 0.4%，那斯達克綜合指數漲近 240 點或近 1.0%，標普 500 指數漲近 0.5%，費城半導體指數漲逾 4.0%。台積電 ADR 漲 3.9%。

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全球股市周二走高，投資人逢低買進先前遭到重挫的晶片股，帶動科技類股反彈。另一方面，美國與伊朗連續第 10 天互相發動攻擊，布蘭特原油價格突破每桶 90 美元，能源供應風險持續籠罩市場。

那斯達克 100 指數期貨上漲 1.3%，一檔市場密切關注、追蹤晶片股表現的指數股票型基金 (ETF) 盤前大漲 4.2%，標普 500 指數期貨則上揚 0.4%。

晶片股估值降溫 資金開始重建 AI 部位

晶片類股上周寫下一年多來最差單周表現後，部分投資人認為估值已回到更具吸引力的水準，開始進場承接。半導體業一直是全球 AI 建設潮的最大受惠者之一，但近期交易劇烈震盪，市場擔憂相關股票估值過高，以及大型雲端服務業者能否持續投入龐大資本支出。

瑞銀 (UBS) 交易部門認為，動能股這波拋售可能已接近尾聲，為投資人重新建立 AI 與晶片股部位創造機會。

CaixaBank Asset Management 股票主管 Mateo Yanguas 表示，部分市場的持股集中度仍高，波動性可能維持在高檔，但這輪修正的幅度已經夠深、時間也夠長，足以緩解部分估值疑慮。

市場焦點即將轉向大型科技公司財報，投資人將檢視 AI 超大規模雲端業者最新資本支出計畫。Alphabet 預定周三公布財報，微軟、Meta 與亞馬遜則將在下周登場。

Lombard Odier Investment Managers 總體策略主管 Florian Ielpo 表示，市場下一項考驗已不再是 AI 需求是否存在，而是定價、利潤率及現金流能否證明龐大資本支出合理。如果答案肯定，反彈可望擴散至更多股票；否則，高波動仍將成為市場常態。

Indosuez Wealth Management 投資長 Alexandre Drabowicz 認為，投資人不必在晶片股與超大規模雲端業者之間二選一，兩者都應持有。Alphabet 本周財報將成為 AI 產業的重要風向球，可用來觀察科技巨擘將 AI 轉化為營收的能力，而市場可能低估這些公司實現 AI 變現的速度。

中東戰火推升油價 高盛警告可能突破 120 美元

儘管科技股情緒改善，油價進一步上漲仍帶來通膨與經濟風險。葉門青年運動向船東發出警告，要求所有船舶不得停靠沙烏地阿拉伯港口，凸顯其威脅範圍可能危及每日數百萬桶原油出口。

高盛分析師警告，布蘭特原油價格今年第四季可能升至每桶 120 美元以上。這並非該行的基本情境，但相較於目前預估年底油價為 80 美元，風險已明顯偏向上行。

英國公債價格小幅走低，投資人等待新任首相柏南 (Andy Burnham) 公布更多政策細節；疲弱經濟數據則降低市場對升息的押注。倫敦證券交易所另宣布，將在正常交易時段外設立新交易平台，以提供接近全天候的交易服務。

《彭博》策略師 Montgomery Koning 指出，標普 500 指數過去兩個月大致呈現橫盤整理，市場一方面期待企業交出強勁獲利，另一方面又擔心投機氣氛升溫。這波修正究竟是讓 AI 行情延續的健康整理，或是更嚴重下跌的開端，將高度取決於接下來的財報季。

截至台北時間周二（21 日）21 時許：

焦點個股：

通用汽車 (GM-US) 早盤股價上漲 0.74%，至每股 76.36 美元

通用汽車 (GM) 盤前上漲逾 1%，公司第二季經調整後每股盈餘 3.57 美元，優於 LSEG 調查分析師預估的 3.20 美元；營收 480.3 億美元，同樣高於市場預期的 470.1 億美元。

3M(MMM-US) 早盤股價上漲 8.37%，至每股 172.43 美元

3M(MMM) 盤前大漲逾 5%，這家生產 Scotch 膠帶與 Post-it 便利貼的美國綜合企業，第二季營收與獲利雙雙優於市場預期，並上調全年財測。

達美樂披薩 (DPZ-US) 早盤股價下跌 0.29%，至每股 328.00 美元

達美樂披薩 (Domino’s Pizza) 盤前下跌 1%，公司第二季每股盈餘 4.07 美元，低於 LSEG 調查分析師預估的 4.17 美元；營收 11.9 億美元，則略高於市場預期的 11.8 億美元。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

根據全球半導體產業協會 (SEMI) 發布的報告，2026 年全球半導體設備銷售額預計將成長 23.2%，達到 1,659 億美元，到 2028 年將創下歷史新高，達到 2,295 億美元。 SEMI 代表全球約 3,000 家電子設計和製造企業。