鉅亨網新聞中心 2026-07-21 21:00

隨著人工智慧 (AI) 技術由訓練轉向大規模推論，AI 伺服器對 NAND 快閃記憶體的需求正進入爆發式增長階段。據首爾經濟日報報導，三星已向輝達 (NVDA-US) 供貨第十代 V-NAND，並將約 60% 產能用於第九代產品，以滿足新型設備 CMX(上下文記憶體儲存) 需求。

CMX 驅動驚人需求

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輝達的 CMX 設備採取獨立外置儲存架構，單台設備可搭載 576 顆固態硬碟 (SSD)，總儲存容量高達 9600 TB。業界分析師指出，CMX 對 NAND 的需求將從今年的 3500 萬 TB，明年激增至超過 1 億 TB。這一需求規模相當於在 NAND 市場中憑空增加了一個如「蘋果 (AAPL-US)」公司等級的大型客戶，對全球供應鏈的衝擊不容小覷。

三星三代技術並進

面對此一龐大商機，記憶體巨頭三星電子已迅速調整策略。三星目前每月的 V-NAND 晶圓產能超過 10 萬片，並已針對輝達的需求展開積極布局：

V9(第九代) 穩產：三星已將約 60% 的 V-NAND 產能配置於 V9 生產線，且良率已穩定在 80% 以上，成為供應 CMX 的核心產品。

V10(第十代) 量產：三星已於今年上半年啟動 V10 量產並開始向輝達供貨。V10 採用約 400 層堆疊架構，儲存密度較 V9 提升逾 50%，並首度商用「鉬 (Mo)」材料取代傳統的「鎢 (W)」配線，使配線厚度縮減 30% 至 40%。

V11(第十一代) 試產：目前已啟動試產，目標堆疊層數將衝刺至 400 到 500 層，預計下半年擴大試產規模以積累良率數據。

利潤創新高與消費端供貨吃緊

受惠於 AI 儲存需求的結構性成長，三星 2026 年的獲利預計將表現強勁。然而，輝達對高端 NAND 產能的大規模鎖定，意味著其他企業及消費級市場 (如一般 PC 或筆電 SSD) 的供給將被大幅擠壓。隨著供應收窄，未來市場價格面臨顯著的上行壓力，恐步入 DRAM 先前因 AI 需求導致缺貨漲價的後塵。

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