鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-07-21 21:10

通用汽車 (GM-US) 周二美股盤前 (21 日) 公布 2026 會計年度第二季 (截至 6/30) 財報，受惠於大型皮卡與運動休旅車 (SUV) 維持較高售價、北美市場利潤率改善，以及關稅成本下降，調整後獲利優於華爾街預期。該公司再度上調全年財測，但電動車業務重整費用拖累淨利下滑逾 3 成。

‌



根據財報，通用汽車第二季營收年增 1.9% 至 480.3 億美元，結束連續 4 季衰退，並高於 FactSet 調查分析師預估的 470.1 億美元。經調整後每股盈餘由去年同期的 2.53 美元增至 3.57 美元，也高於市場預估的 3.19 至 3.20 美元。

第二季調整後息稅前獲利達 39 億美元，較去年同期約 30 億美元成長 30%。不過，淨利仍年減 31.1% 至 13.1 億美元，主要受到電動車工廠重整相關費用影響。

圖：通用汽車財報

大型燃油車撐住利潤 全年財測再上修

儘管經濟環境震盪，消費者面臨汽油價格上漲、通膨居高不下及就業成長放緩，通用汽車仍靠高利潤的大型皮卡與 SUV 撐起獲利。公司控制庫存並維持熱門車款售價，使北美市場利潤率從去年同期的 6.1% 升至 8.6%，即使當地第二季銷量下滑約 4%，仍交出強勁成績。

通用汽車將 2026 年調整後息稅前獲利預測再上調 5 億美元，由先前的 135 億至 155 億美元提高至 140 億至 160 億美元；全年調整後每股盈餘預測也從 11.50 至 13.50 美元上修至 12 至 14 美元。

這已是通用汽車今年第二度上調獲利展望。公司第一季同樣將預測上調 5 億美元，反映美國最高法院推翻川普政府部分關稅後，預計取得的關稅退費。

執行長巴拉 (Mary Barra) 在致股東信中表示，北美客戶需求依然強勁，公司擁有多項擴大利潤率及推動成長的引擎，在維持資本紀律的同時，相關趨勢可望進一步強化 2027 年及以後的表現。

不過，通用汽車維持關稅將侵蝕全年獲利 25 億至 35 億美元的估計。原物料、車用晶片及物流成本上漲，預計再減少 15 億至 20 億美元獲利；將海外生產移回美國及增加軟體支出，也將帶來 10 億至 15 億美元額外成本。

電動車累計減記 110 億美元 全球交車連三季下滑

通用汽車持續縮減一度積極推動的電動車策略，第二季新增約 23 億美元相關費用，其中包括約 19 億美元現金支出，用於重整電動車工廠營運。隨著公司降低純電動車產量，累計電動車資產減記已達 110 億美元。

受相關費用影響，通用汽車把全年淨利預測至少下調 15 億美元至 99 億至 114 億美元。川普政府去年放寬汽車燃油效率與排放規定，使車廠能銷售更多燃油車，也讓通用汽車受惠於高利潤燃油車銷售及虧損電動車銷量銳減。

銷售方面，通用汽車第二季全球交車量年減 7.2% 至 143 萬輛，連續第 3 季下滑；北美交車量減少 3.4%，其中美國下滑 4.3%。全球市占率由 8.3% 降至 8.1%，美國市占率也從 17.4% 降至 16.6%。

儘管交車量與市占率下降，通用汽車平均促銷支出僅占每輛汽車建議售價的 4.7%，低於產業平均的 6.3%，顯示公司仍維持相對穩健的定價能力。