鉅亨網編譯段智恆 綜合外電
通用汽車 (GM-US) 周二美股盤前 (21 日) 公布 2026 會計年度第二季 (截至 6/30) 財報，受惠於大型皮卡與運動休旅車 (SUV) 維持較高售價、北美市場利潤率改善，以及關稅成本下降，調整後獲利優於華爾街預期。該公司再度上調全年財測，但電動車業務重整費用拖累淨利下滑逾 3 成。
通用汽車股價周二盤前一度上漲 1.6%，隨後轉為震盪，截稿前下跌 1.41%，每股暫報 74.73 美元。該股截至周一收盤今年累跌 6.8%，相較之下，競爭對手福特 (F-US) 上漲 6.6%，標普 500 指數同期上漲 8.7%。
根據財報，通用汽車第二季營收年增 1.9% 至 480.3 億美元，結束連續 4 季衰退，並高於 FactSet 調查分析師預估的 470.1 億美元。經調整後每股盈餘由去年同期的 2.53 美元增至 3.57 美元，也高於市場預估的 3.19 至 3.20 美元。
第二季調整後息稅前獲利達 39 億美元，較去年同期約 30 億美元成長 30%。不過，淨利仍年減 31.1% 至 13.1 億美元，主要受到電動車工廠重整相關費用影響。
儘管經濟環境震盪，消費者面臨汽油價格上漲、通膨居高不下及就業成長放緩，通用汽車仍靠高利潤的大型皮卡與 SUV 撐起獲利。公司控制庫存並維持熱門車款售價，使北美市場利潤率從去年同期的 6.1% 升至 8.6%，即使當地第二季銷量下滑約 4%，仍交出強勁成績。
通用汽車將 2026 年調整後息稅前獲利預測再上調 5 億美元，由先前的 135 億至 155 億美元提高至 140 億至 160 億美元；全年調整後每股盈餘預測也從 11.50 至 13.50 美元上修至 12 至 14 美元。
這已是通用汽車今年第二度上調獲利展望。公司第一季同樣將預測上調 5 億美元，反映美國最高法院推翻川普政府部分關稅後，預計取得的關稅退費。
執行長巴拉 (Mary Barra) 在致股東信中表示，北美客戶需求依然強勁，公司擁有多項擴大利潤率及推動成長的引擎，在維持資本紀律的同時，相關趨勢可望進一步強化 2027 年及以後的表現。
不過，通用汽車維持關稅將侵蝕全年獲利 25 億至 35 億美元的估計。原物料、車用晶片及物流成本上漲，預計再減少 15 億至 20 億美元獲利；將海外生產移回美國及增加軟體支出，也將帶來 10 億至 15 億美元額外成本。
通用汽車持續縮減一度積極推動的電動車策略，第二季新增約 23 億美元相關費用，其中包括約 19 億美元現金支出，用於重整電動車工廠營運。隨著公司降低純電動車產量，累計電動車資產減記已達 110 億美元。
受相關費用影響，通用汽車把全年淨利預測至少下調 15 億美元至 99 億至 114 億美元。川普政府去年放寬汽車燃油效率與排放規定，使車廠能銷售更多燃油車，也讓通用汽車受惠於高利潤燃油車銷售及虧損電動車銷量銳減。
銷售方面，通用汽車第二季全球交車量年減 7.2% 至 143 萬輛，連續第 3 季下滑；北美交車量減少 3.4%，其中美國下滑 4.3%。全球市占率由 8.3% 降至 8.1%，美國市占率也從 17.4% 降至 16.6%。
儘管交車量與市占率下降，通用汽車平均促銷支出僅占每輛汽車建議售價的 4.7%，低於產業平均的 6.3%，顯示公司仍維持相對穩健的定價能力。
中國業務第二季權益收益由去年同期的 7,100 萬美元增至 8,300 萬美元，但低於第一季的 1.65 億美元；不含中國的國際業務核心獲利則下滑 7% 至 1.9 億美元。公司同季另斥資 20 億美元回購股票。
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