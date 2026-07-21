鉅亨網編譯段智恆 2026-07-21 20:43

美國財政部長貝森特 (Scott Bessent) 周二 (21 日) 表示，美國政府將嚴格審查海外開發的開放原始碼人工智慧 (AI) 模型，包括中國業者推出的產品；一旦發現相關模型竊取美國企業智慧財產權，華府有能力祭出制裁。

中國AI模型藏有美國「浮水印」？貝森特揚言調查、不排除制裁(圖：REUTERS/TPG)

貝森特接受《福斯商業新聞》(Fox Business) 採訪時表示，美國是 AI 創新的重要基地，川普政府支持開放原始碼模型，但絕不容忍智慧財產權遭到竊取。若有證據顯示海外 AI 模型竊取美國優秀企業的技術或成果，美方可因相關侵權行為採取制裁措施。

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他進一步聲稱，美國政府已在許多中國 AI 模型中發現美國大型語言模型的「浮水印」痕跡，這種情況令人無法接受。華府將在未來數天至數周內進一步檢視相關證據，但他並未透露涉及哪些中國模型或美國企業，也未具體說明可能採取何種制裁手段。

貝森特還表示，美國政府可能進一步評估，使用中國 AI 模型的企業是否應向客戶揭露相關資訊。他將此事比擬為仿冒品問題，強調企業不能使用竊取他人智慧財產權所打造的產品。