鉅亨網編譯段智恆 2026-07-21 20:20

《路透》周二 (21 日) 報導，波音 (BA-US) 已要求美國政府出面，敦促歐盟公開一筆提供給空中巴士 (Airbus) 的 30 億歐元 (約 34.3 億美元) 貸款條件。這筆創紀錄融資正值歐美延長飛機補貼關稅休戰之際，可能再次挑動雙方的航空貿易緊張關係。

航空補貼戰又要開打？空巴獲30億歐元貸款遭波音質疑 急喊美國介入(圖：REUTERS/TPG)

空巴近期透露，最快可能於 2030 年啟動新一代飛機開發計畫，為全球商用飛機市場揭開新一輪競爭。波音因而質疑，這筆貸款的規模、時機及用途是否與空巴研發新機有關。

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波音與空巴先前因彼此指控對方接受不公平補貼，在世界貿易組織 (WTO) 纏訟長達 17 年。雙方均取得部分勝訴，爭端也一度導致歐美互相對其他產業加徵關稅，直到 2021 年才達成為期 5 年的休戰協議。

這項休戰原定今年 7 月 6 日到期，但歐美為避免航空業再度爆發貿易戰，已決定無限期延長協議。

波音質疑貸款時機 要求完整揭露條件

《路透》看到的信件顯示，波音致函美國貿易代表葛里爾 (Jamieson Greer)，稱公司對歐盟融資機構歐洲投資銀行 (EIB)6 月 29 日宣布向空巴提供史上最大規模企業貸款感到意外。

波音要求美國貿易代表署向歐盟索取這筆貸款條件的「完整說明」，並要求歐盟解釋其為何符合 2021 年休戰協議。該協議規定，相關支持措施必須遵循「公開且透明的程序」。

歐洲投資銀行宣布的首批貸款金額為 10 億歐元，而消息公布時間距離歐盟通過延長休戰協議僅 4 天。波音在信中表示，「至少可以說，這筆貸款的時機令人意外」。

歐洲投資銀行否認向空巴提供任何異常援助，強調該機構每年為數千家企業提供融資，這只是一筆需要支付利息的正常貸款，屬於其整體融資業務的一部分。空巴與波音均拒絕進一步評論，美國貿易代表署及歐盟執委會也未立即回應。

新機研發時程重疊 補貼戰陰影再浮現

歐洲投資銀行表示，這批貸款將支持空巴至 2030 年的長期投資。波音則指出，空巴執行長傅里 (Guillaume Faury) 先前曾表示，公司計畫在同一年啟動 A320neo 後繼機種的開發。

傅里在法恩堡航空展前接受《航空週刊》(Aviation Week) 訪問時，談及 2030 年推出新飛機研發計畫，並首度透露該項目的內部代號為「eAction」。

波音在信中表示，這筆龐大貸款的時機恰逢空巴管理層公開承諾啟動新機計畫，進一步引發外界對這項歷史性經濟援助方案規模及意圖的疑問。

波音主張，目前市場條件尚未成熟到足以開發新一代飛機，但分析師普遍預期，兩家公司可能在 2030 年代中期前後展開下一輪新機研發。波音的去函顯示，儘管 WTO 補貼爭端的緊張程度已大幅下降，雙方仍高度警戒競爭對手取得政府支持。

川普政府去年曾短暫對航空產品課徵關稅，之後同意豁免飛機及零組件。華府尚未正式宣布延長與空巴、波音爭端有關的關稅休戰，但 4 名知情人士表示，歐美目前實際上已暫時擱置這場漫長的 WTO 爭端。