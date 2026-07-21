鉅亨網編譯段智恆 2026-07-22 01:30

馬斯克旗下太空及國防承包商 SpaceX(SPCX-US) 周二 (21 日) 盤中股價漲逾 7%，試圖終結連續 7 個交易日下跌。公司宣布將於 8 月 4 日公布首次公開募股 (IPO) 後的首份財報，同一天也將觸發首階段股票禁售期屆滿，最多可能有 9.115 億股取得出售資格。

9億股潛在賣壓來了！SpaceX首份財報8月4日登場(圖：REUTERS/TPG)

SpaceX 於周一確定首份財報日期。相較於一般 IPO 內部人持股禁售期通常長達 180 天，SpaceX 採取分階段解禁制度，允許內部人在較早時間分批出售股票，希望避免大量持股同時湧入市場，引發沉重賣壓與股價劇烈波動。

‌



根據規定，首份財報公布後，投資人可出售符合禁售條件持股的 20%，最多涉及 9.115 億股。如果 SpaceX 在財報公布前 10 個交易日中，至少有 5 天收盤價較每股 135 美元的 IPO 價格高出 30%，還可再釋出 10% 持股。

首波解禁將至 空頭部位逼近流通股三分之一

SpaceX 今年 6 月以每股 135 美元上市，募資 857 億美元，創下史上最大規模 IPO。不過，自 6 月 16 日盤中升至 225.64 美元、收盤創下 211.39 美元歷史高點後，股價急速回落。截至本周一收盤，股價較盤中高點跌去近一半，較歷史最高收盤價下跌 43%。

股價重挫也拖累馬斯克身家。根據《富比士》即時億萬富豪榜，馬斯克淨資產 6 月 12 日一度突破 1 兆美元，截至周一已降至約 7,860 億美元。

由於禁售期使市場可交易股票數量有限，SpaceX 近期也成為放空者鎖定的主要目標，空頭部位一度接近公開流通股的三分之一。隨著股價下跌，放空者持續加碼押注。

馬斯克周一在社群平台 X 發文反擊，稱長期維持大量 SpaceX 空頭部位的機構，存活機率非常低。不過，首階段股票解禁可能大幅增加市場供給，投資人將關注內部人是否選擇出售，以及新增流通股對股價造成的壓力。

火箭測試、AI 業務成首份財報觀察重點

除了股票解禁，SpaceX 近期接連取消火箭發射，也成為市場關注焦點。公司原定周二利用 Falcon 9 火箭，將 24 顆星鏈 (Starlink) 衛星送入低地球軌道，此前周一已在起飛前取消任務，這也是 SpaceX 一周內第 2 度取消發射。

SpaceX 另計劃於周四發射大型星艦 (Starship) 火箭。公司上周因引擎點火失敗中止任務，馬斯克表示，部分引擎未能啟動，因此觸發自動取消發射機制。SpaceX 已著手調整火箭推進系統，以解決引擎問題。

星艦是 SpaceX 未來發展的核心。這款史上建造及飛行過最大型的火箭，攸關公司擴大星鏈衛星網路服務，也必須協助履行美國國家航空暨太空總署 (NASA) 阿提米絲計畫的合約，該計畫目標是在 2028 年讓太空人重返月球。馬斯克更將星艦稱為太空旅行的「聖杯」，希望未來用於太空觀光及載人火星任務。

投資人也將檢視 SpaceX 快速擴張的雲端運算業務。公司 2 月收購馬斯克旗下 AI 新創 xAI 並更名為 SpaceXAI，取得大孟菲斯地區大型資料中心及發電廠的所有權與營運權。Google(GOOGL-US)、Anthropic 與 Reflection 已簽約租用 SpaceXAI 的剩餘運算能力，公司據報也正與五角大廈洽談提供算力。