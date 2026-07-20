鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-07-20 21:43

美股周一 (20 日) 開盤走高，晶片股在上周回檔後展開反彈，帶動科技股回神，市場則將焦點轉向本周登場的科技巨頭財報，希望從 AI 投資與資本支出展望中尋找後市方向。

另一方面，美伊衝突持續牽動市場情緒，但隨著市場對雙方重啟談判仍抱持期待，國際油價自高檔回落，緩解能源價格帶來的壓力，也提振整體風險偏好，帶動華爾街三大指數同步開高。

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截稿前，道瓊工業指數漲近 140 點或近 0.3%，那斯達克綜合指數漲近 270 點或近 1.1%，標普 500 指數漲近 0.7%，費城半導體指數漲逾 3.0%。台積電 ADR 漲近 2.7%。

美股指數期貨周一盤前走高，在晶片股反彈帶動下，市場情緒有所回穩，投資人也將焦點轉向本周登場的科技巨頭財報，希望從人工智慧 (AI) 投資與資本支出展望中，判斷近期科技股劇烈震盪是否告一段落。另一方面，美伊衝突持續發展，使國際油價在多空消息交錯下震盪整理。

盤前交易中，那斯達克 100 指數期貨上漲 0.9%，終止連三跌；標普 500 指數期貨漲 0.4%。追蹤半導體族群的 ETF 勁揚 2.5%，帶動科技股回神。港股方面，阿里巴巴發布最新旗艦 AI 模型預覽後，股價同步走高。

市場同時關注中東局勢最新進展。一方面，美國與伊朗傳出可能推動新一輪停火方案；另一方面，葉門青年運動宣布對沙烏地阿拉伯實施海上封鎖，使能源供應風險再度升溫。國際油價一度走高，但隨後回吐漲幅，美國西德州原油 (WTI) 回落至每桶 82.6 美元附近。

Panmure Liberum 策略主管 Joachim Klement 表示，市場目前仍普遍預期美國與伊朗最終將重返談判桌，只有當雙方談判徹底破裂，油價才可能反映更長時間的供應風險。

AI 題材仍是市場關注焦點。中國 AI 新創月之暗面 (Moonshot AI) 日前發布新模型，宣稱可用遠低於美國競爭對手的成本，達到頂級 AI 模型的表現，引發市場重新評估 AI 產業鏈的受惠者。不過，分析認為，新模型雖提高運算效率，仍需大量高頻寬記憶體 (HBM) 等硬體資源支援，對半導體需求未必形成負面影響。

市場接下來將迎來本周最重要的考驗。Alphabet(GOOGL-US)將於周三率先公布財報，揭開 AI 超大型雲端服務商 (Hyperscalers) 財報季序幕。由於今年領漲美股的晶片股近期因市場擔憂 AI 資本支出可能放緩而陷入修正，投資人將密切關注科技巨頭的資本支出計畫，以及 AI 投資是否持續擴大。

KBC Securities 全球股票主管 Andrea Gabellone 表示，本周市場最關注的將是超大型雲端服務商的獲利變現能力及資本支出規畫，若管理層釋出正向訊息，有望安撫近期市場對 AI 投資降溫的憂慮。

此外，美歐公債殖利率同步走升，市場開始反映中東衝突可能推升通膨的風險，美國汽油零售價格也重新站上每加侖 4 美元。美元、黃金及比特幣波動則相對有限，顯示投資人仍在等待更多事件發展，整體風險偏好尚未出現明顯轉向。

截至台北時間周一（20 日）21 時許：

焦點個股：

SpaceX(SPCX-US) 早盤股價下跌 0.03%，至每股 123.96 美元

SpaceX 盤前股價上漲逾 1%，公司宣布將旗下新一代重型運載火箭「星艦」(Starship) 的發射計畫延後至本周四進行。星艦原定上周執行發射任務，但因引擎出現問題，最終在倒數階段取消發射。市場關注此次是否能順利完成發射，為後續測試計畫邁出關鍵一步。

阿里巴巴 (BABA-US) 早盤股價上漲 3.36%，至每股 118.83 美元

阿里巴巴 (09988-HK) 美股盤前上漲逾 3%，公司預覽最新人工智慧 (AI) 模型「Qwen3.8 Max」，並表示該模型整體能力僅次於 AI 新創 Anthropic 最新旗艦模型 Fable 5。市場看好阿里巴巴持續加碼 AI 布局，有望進一步提升其在生成式 AI 市場的競爭力。

達美樂 (DPZ-US) 早盤股價上漲 4.29%，至每股 336.00 美元

達美樂 (Domino"s Pizza) 盤前股價大漲逾 7.5%，儘管第二季獲利低於市場預期，但營收略優於分析師預估，加上管理層釋出樂觀展望，激勵股價走高。執行長表示，公司第二季外送與外帶業務的訂單量均實現具意義的成長，顯示消費需求仍具韌性，帶動投資人信心。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

根據市場監管及統計數據顯示，7 月中旬以來，以三星電子和 SK 海力士為代表的韓國半導體龍頭企業股價出現大幅回撤，其中 SK 海力士股價較上一月創下的歷史高點累計下挫近 40%。