鉅亨網編譯段智恆 2026-07-21 00:00

串流影音龍頭 Netflix(NFLX-US)周一 (20 日) 重返美國投資級公司債市場，這是繼 2024 年首次發行投資級債券後，再度向市場籌資。隨著營收成長放緩及市場對未來成長動能的疑慮升溫，這次發債也受到投資人高度關注。

根據知情人士透露，Netflix 此次擬發行 2036 年到期公司債，初步定價區間為較美國公債殖利率高 0.95 個百分點。公司向監管機關提交文件指出，本次募資所得將用於償還今年稍晚到期、約 10 億美元的債務，剩餘資金則將作為一般企業用途。

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Netflix 於 2024 年首度躋身投資級債市場，當時發行 18 億美元公司債，吸引逾 10 倍認購需求，顯示市場對其信用體質高度肯定。

不過，此次發債時機正值公司面臨新的挑戰。市場認為，在收購華納兄弟探索 (Warner Bros. Discovery) 失敗，加上公司預估未來營收成長將逐步放緩後，投資人開始擔憂 Netflix 成長動能減弱，市場情緒也轉趨保守。

反映在股債表現上，Netflix 股價過去一年累計下跌約 46%；根據 Trace 資料，公司 2056 年到期債券周一盤中價格跌至每 100 美元面額 92.94 美元，創一年來盤中新低，顯示投資人要求更高的風險溢價。