鉅亨網編譯段智恆 2026-07-20 21:06

綜合外媒報導，葉門叛軍「青年運動」(Houthi，又稱胡塞武裝)周一 (20 日) 宣布，即日起對沙烏地阿拉伯實施海上封鎖，作為回應沙國對葉門首都沙那 (Sana"a) 實施「封鎖」及日前空襲沙那國際機場的報復行動，恐使全球能源供應再添風險。

青年運動發言人薩里 (Yahya Saree) 表示，所有沙國船隻將立即列入封鎖範圍。該組織指控沙國持續對葉門採取侵略行動，雙方緊張局勢自上周以來迅速升溫，青年運動也已對沙國南部一座機場發動攻擊，為 2022 年停火以來最嚴重的一次衝突升級。

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市場擔憂，若青年運動再度干擾紅海航運，恐進一步衝擊全球原油供應。由於美伊戰爭爆發後，伊朗對荷姆茲海峽油輪發動攻擊，迫使沙國將大量原油改由輸油管運往紅海延布 (Yanbu) 出口，每日出口量上月攀升至 419 萬桶，創歷史新高，成為全球油市的重要替代出口路線。