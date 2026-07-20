鉅亨網編譯段智恆
綜合外媒報導，葉門叛軍「青年運動」(Houthi，又稱胡塞武裝)周一 (20 日) 宣布，即日起對沙烏地阿拉伯實施海上封鎖，作為回應沙國對葉門首都沙那 (Sana"a) 實施「封鎖」及日前空襲沙那國際機場的報復行動，恐使全球能源供應再添風險。
青年運動發言人薩里 (Yahya Saree) 表示，所有沙國船隻將立即列入封鎖範圍。該組織指控沙國持續對葉門採取侵略行動，雙方緊張局勢自上周以來迅速升溫，青年運動也已對沙國南部一座機場發動攻擊，為 2022 年停火以來最嚴重的一次衝突升級。
市場擔憂，若青年運動再度干擾紅海航運，恐進一步衝擊全球原油供應。由於美伊戰爭爆發後，伊朗對荷姆茲海峽油輪發動攻擊，迫使沙國將大量原油改由輸油管運往紅海延布 (Yanbu) 出口，每日出口量上月攀升至 419 萬桶，創歷史新高，成為全球油市的重要替代出口路線。
然而，青年運動過去曾多次攻擊紅海商船，並一度癱瘓連接紅海與亞丁灣的曼德海峽 (Bab el-Mandeb) 航運，迫使許多航商放棄亞洲與歐洲間最短航線。若曼德海峽再次受阻，沙國透過紅海出口的數百萬桶原油恐將受影響，進一步加劇荷姆茲海峽受阻所帶來的供應壓力。
儘管市場對供應風險保持警戒，但油價反應相對克制。布蘭特原油周一盤中一度隨中東局勢升溫而震盪，截至倫敦下午交易時段，上漲約 0.2%，顯示投資人仍在觀察青年運動是否採取實際封鎖行動，以及區域衝突是否進一步擴大。
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