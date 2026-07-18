鉅亨網編譯莊閔棻 2026-07-18 12:16

人工智慧（AI）熱潮正重新定義台積電的成長軌跡。摩根士丹利在台積電 (2330-TW) 第二季財報出爐後，不僅調高目標價，更同步上修未來三年獲利預測，認為 AI 需求將持續推升先進製程與先進封裝產能利用率；不過，更高的資本支出與 2 奈米量產帶來的毛利率考驗，仍是市場接下來最重要的觀察焦點。

台積電於週四（16 日）公布第二季財報並同步上修全年展望後，摩根士丹利隨即將台積電目標價由 2888 元新台幣上調至 2988 元新台幣，並維持「增持」評級。

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分析認為，AI 需求的強度已超乎市場先前預期，正在改變台積電 2026 年的營收成長步調與資本支出節奏，不過分析師同時提醒，這並非一份毫無保留的樂觀報告。

台積電第二季財報顯示，單季營收達新台幣 1 兆 2703.8 億元，年增 36.0%；毛利率為 67.7%，營業利益率 60.3%，每股盈餘 27.25 新台幣。

展望第三季，公司預估營收將落在 446 億至 458 億美元之間，毛利率區間為 65% 至 67%，營業利益率則為 56% 至 58%。

更受市場關注的是全年展望的調整。台積電將 2026 年美元營收成長預期由 4 月時的「超過 30%」上修至「略高於 40%」，管理層在法說會上形容 AI 需求「極其強勁」，主要來自雲端服務業者及其下游客戶的強勁訂單訊號。

值得留意的是，這波成長動能並非全面性的半導體復甦。台積電管理層也坦言，非 AI 需求依然疲弱，消費性電子與傳統半導體的庫存修正仍在進行中。

AI 相關訂單之所以能撐起先進製程的產能利用率，關鍵在於這部分業務對台積電整體營收與獲利的貢獻度遠高於其他應用領域。

摩根士丹利同時將 AI 半導體收入的年複合成長率假設，由台積電先前提及的「50% 中高段」進一步上修至 70% 至 80%，儘管台積電本身並未在法說會上正式提出新的長期成長率數字。

資本支出上看 620 億美元，先進製程仍是重心

此次上修中最引人注目的數字，是資本支出指引的大幅提高。

台積電將 2026 年資本支出目標調升至 600 億至 640 億美元，中位數約為 620 億美元，其中 70% 至 80% 將投入先進製程。

摩根士丹利也同步上修對台積電未來數年資本支出的假設，並預期 2 奈米與 1.6 奈米產能將持續擴張。

除了 2 奈米之外，台積電在法說會上也提到，A14 及其衍生技術的規模將大於 N2，產品生命週期也會更長；美國廠的產能布局同樣是長期投資規劃的一環。

不過，摩根士丹利提醒，資本支出增加並不完全等同於可用產能同步增加，其中一部分反映的是設備價格上漲與預付款項的影響，顯示投資強度的提升，除了反映需求急迫性外，也牽涉成本結構與付款節奏的變化。

摩根士丹利的長期假設仍偏樂觀，認爲隨着 AI 相關收入繼續放大，資本強度到 2028 年有望回落至約 30% 左右。

目標價隱含 20 倍本益比, 盈利假設全面上修

摩根士丹利將台積電目標價自 2888 元上修至 2988 元，主因在於提高未來數年的獲利預估，而非反映單一季度財報帶來的驚喜。

該行同步調高台積電 2026 至 2028 年營收、毛利、淨利及每股盈餘預測。最新目標價對應約 2027 年 20 倍本益比；以目前股價計算，則約為 17 倍，仍與自 2018 年以來約 16.5 倍的歷史平均估值相近。

摩根士丹利認為，支撐更高估值空間的關鍵有二：

其一是 AI 相關營收持續上修的可能性；

其二則是台積電在先進製程上的定價能力與產能利用率能否維持。

報告預期, 先進製程晶圓價格在 2027 年仍有 5% 至 10% 的上漲空間，客戶對先進節點的高度依賴，將持續支撐台積電的議價能力。

分析指出，市場願意給予台積電更高估值，背後關鍵在於 AI 熱潮帶來的長期需求。除了訂單持續增加，先進製程、CoWoS 等先進封裝，以及未來製程節點的產能也持續滿載。

在高階 AI 晶片需求維持強勁的情況下，產能供不應求可望支撐台積電的營收與獲利能力持續提升。

毛利率兌現速度仍是最大變數

儘管展望樂觀，毛利率能否順利兌現仍是市場關注的核心。

台積電第三季毛利率指引中位數雖處於歷史高檔，但低於部分市場先前逼近 70% 的預期。

隨著 2 奈米製程進入量產初期，折舊攤提、良率爬坡與前期投入都將帶來成本壓力，加上海外廠區生產成本普遍高於台灣本地，先進製程擴產速度愈快，短期毛利率就愈可能受到壓抑。

摩根士丹利對中長期毛利率仍持相對樂觀看法，認為儘管未來三年折舊攤提金額將隨先進製程擴產顯著增加，但營收規模擴大、產品組合優化以及先進節點的定價能力，有望部分抵銷成本壓力。長期而言 60% 仍可望成為台積電毛利率的支撐水準。

此外，非 AI 需求疲弱也構成另一重限制。摩根士丹利提到，中國智慧型手機出貨追蹤數據弱於先前預期，意味著此次台積電上修展望，應被解讀為 AI 需求驅動的結果，而非整體半導體產業全面復甦的訊號。