鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-07-17 12:02

台股今 (17) 日盤中跌點超過 2300 點，創單日史上第二大跌點紀錄，僅次於今年創下的 2,694.08 點史上最大跌點紀錄。投資人都在問明明台積電 (2330-TW) 法說報喜，為何股價逆勢有壓，台股交易員認為，主要是因法說「合乎預期」，未能給出更超乎預期的訊息，投資人居高思危引發多殺多踩踏，元大投顧則指出，美股多項指標已觸及賣出訊號，台股也須提防跌破季線 43540 點附近的風險。

元大投顧分析，國外分析機構出具多篇對 AI 規格升級進程和 Rubin Ultra 可能延宕報告，包括高壓直流電、矽光子、散熱、被動元件、功率半導體等皆將受到影響，股價因此表現相對疲弱。

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可觀察到，7 月美銀美林基金經理人報告再度點出費半指數的 AI 晶片股為最擁擠交易，經理人現金水位降至 3.6%，後續購買力可能耗盡，且牛熊指標來到 9.4 極度樂觀位置，多項指標均觸及居高思危的賣出訊號。

元大投顧認為，須留意台股指數已三個交易日位於月線以下，随月線扣抵值不斷往上，均線下彎壓力形成，若無法增量展開反攻，須提防跌破季線風險。

不過，元大投顧強調，規格升級是 AI 伺服器長線趨勢，短線即使遞延仍不改長線趨勢，包括功率元件、石英元件、MCU、記憶體、銅箔基板、矽晶圓、被動元件與先進製程 / 封裝材料等族群長線基本面佳。

此外，元大證券今日也宣布，旗下投資先生 APP 推出全新極簡看盤介面，期迎年輕開此戶潮。