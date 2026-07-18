〈熱門股〉漢來美食展店動能強 周線收紅穩守2個月來波段高

鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-07-18 09:33

連鎖餐飲集團漢來美食 (1268-TW) 旗下高端自助餐品牌「島語」插旗台中漢神洲際，增添營收強勁新動能，且年底前還要再開 2 家，即便本周台股襲來最恐慌的修正回檔壓力，但漢來美食股價不為所動，周線收紅，並維持在近 2 個月來的高價整理。

漢來美食展店動能強 周線收紅穩守2個月來波段高。(鉅亨網記者王莞甯攝)

漢來美食此次在台中開出島語第 4 家據點，而台北大巨蛋店、台南南紡店目標年底前陸續開出，屆時全台達 6 店，同時，既有的 6 家漢來海港餐廳也將開始進行升級為「海港 Premium」。

‌



漢來美食第一季稅後純益衝上 2.48 億元，年增幅高達 33.9%，每股純益 (EPS) 高達 5.87 元，創單季獲利新高紀錄，而漢來美食第二季合併營收也續創同期新高紀錄，年增幅達 19.24%。

漢來美食近期推出全新粵菜品牌常粵，首店插旗高雄巨蛋商圈，後續預計於台北大巨蛋再開出名人坊和首次跨出高雄漢來大飯店的台菜品牌福園，營收動能持續看漲中。

而面對通膨壓力，漢來美食透過超過 50 家據點的規模和高雄漢來飯店、台北南港漢來飯店的聯合採購力來穩住成本，在餐飲剛需的市場下，投資人期待漢來美食獲利動能逐步增。