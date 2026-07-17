鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-07-17 18:50

儘管美股今年持續攀高，但一個令投資者不安的信號正悄然浮現。根據最新數據顯示，美國企業內部人士正以 20 多年來第二快的速度拋售自家公司股票。

對於部分市場觀察家而言，這是一個典型的「紅色警報」，暗示那些對公司運作最瞭解的高層人員，正對當前市場估值抱持謹慎甚至戒備的態度。

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據 EPFR Global Market Intelligence 數據，2026 年上半年，美國企業內部人士共售出價值 776 億美元的股票，較去年同期大幅增長 20%。在過去 20 年的紀錄中，這項拋售規模僅次於 2021 年，當時市場受到疫情期間大規模紓困資金的推動而異常瘋狂。

與強勁的拋售趨勢形成鮮明對比的是，企業高管的買入意願極其疲軟。2026 年上半年，內部人士僅購入了 69 億美元的股票，雖然略高於去年同期創下的 7 年低點 (67 億美元)，但整體而言仍處於低位。

EPFR 分析師 Winston Chua 指出，這種交易活動顯示出企業高管對於在當前價位增加持股幾乎沒有胃口，他們不願在現有的高估值水準，擴大個人的股權風險曝險。